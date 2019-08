Főzőverseny, vidámpark és zene is volt a Joskar-Ola Napokon

Autóstalálkozóval, főzőversennyel, vidámparkkal és számos koncerttel várta a látogatókat a 21. Joskar-Ola Napok.

Az árnyékot adó fák alatt a bográcsokban szombaton kora délután már rotyogott a gulyás. A rendezvényen most is számos gyerekprogram és egy komplett vidámpark várta a látogatókat, de a tűzoltók és a rendőrök is kivonultak egy kis ismerkedésre, valamint harmadik alkalommal mérték össze tudásukat a feltuningolt autók szerelmesei, akik ezúttal több mint félszázan lehettek. Itt a leginkább az számított, hogy a járgányok milyen szépek vagy éppen mennyire hangosak.

Horváth Evelin Kőszegről érkezett, a Seatja teljesen gyári, most még inkább csak kísérő, de idővel elkezdik tuningolni az ő autóját is. A Veszprém megyei Somogyi Róbert és Böröcz Nikolett viszont már túl is vannak rajta, a novemberben vásárolt Mazda szélvédője sötétítést kapott, a feltűnő egyedi dizájnt pedig a fröcsköléses technikával végzett festés biztosítja.

Az autóstalálkozót leszámítva egyértelműen kijelenthető: a szombat délelőtt a helybelieké, a város más részeiről, vagy más településekről csak estefelé érkeznek látogatók. Szalai Ferencné és csapatának tagjai is a lakótelepen élnek és minden évben részt vesznek a gulyásfőző versenyen, amelyen ezúttal öt csapat indult. Ők a sertéshúsból készült gulyást hagyományosan főzik, csak egy kis marhahús és friss vargánya került pluszban a bográcsba. Ilyenkor megvendégelik a barátaikat, esznek, isznak, jól érzik magukat – mesélték.

A négyéves Horváth Bálint is azért pattant nyeregbe, hogy jól érezze magát, egyszer a cirkuszban ült már lovon, így nem idegen neki a lovaglás – tudtuk meg szüleitől, Horváth Klaudiától és Horváth Tamástól, akik a lakótelepen élnek, mindig kilátogatnak a rendezvényre, ahol sétalovaglásra is be lehetett fizetni. A fő attrakciót nekik is minden alkalommal az esti koncertek jelentik.

Szombaton – ahogy a forróság alábbhagyott – az idén is megérkezett a tömeg a Joskar-Olára.