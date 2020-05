Ha épp nem lép fel, akkor a Matyi és a Hegedűs énekese is az SZKKA-nak szurkol

Mátyás Zoltán, a vasi származású Matyi és a hegedűs frontembere korábban soha nem követte a kézilabdát, mára viszont a szombathelyi csapat igazi szurkolójává vált.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es csapata a mögöttünk hagyott szezonban minden alkalommal zsúfolt telt ház előtt fogadta ellenfeleit hazai pályán. Legyen szó akár Répcelakról, a Haladás Sportkomplexumról vagy az Aréna Savariáról, minden csarnokban fergeteges hangulatban léptek pályára a lányaink- olvasható a csapat honlapján.

A lelátókon számos ismert arccal, celebbel is találkozhattunk, többek között Mátyás Zoltánnal is, a 2002-ben alakult Matyi és a hegedűs szombathelyi mulatós dance formáció egyik frontemberével.

Kíváncsiak voltunk arra, honnan ered „Matyi” SZKKA-szenvedélye- olvasható a honlapon.

– Megmondom őszintén, hogy korábban soha nem követtem a kézilabdát, egészen addig, amíg meg nem ismertem Marosán Gyurit. Nagyon jó barátságban vagyunk, most már napi szinten találkozunk, és ő volt az, aki elhívott az egyik mérkőzésükre. Sajnos nekem normál körülmények között nehéz összeegyeztetnem a hétvégi meccseket a fellépéseimmel, mert általában egymást fedi a kettő, de azért sikerült megoldást találni rá – avatott be minket a részletekbe Mátyás Zoltán.

Mint megtudtuk, az 5 aranylemezzel és 3 platinalemezzel rendelkező zenész már Répcelakon is a helyszínről szurkolt Csire Fanniéknak.

– Nagyon tetszett már az első mérkőzés is, amin kint voltam. Fantasztikus élmény volt, ott voltam Répcelakon is, ahová sajnos sok szurkoló nem tudott bemenni a korlátolt befogadóképesség miatt, de így is extázisban tombolt mindenki. A gólörömök kifejezetten emlékezetesek maradtak számomra, az a 4-500 ember, aki befért a csarnokba, olyan hangulatot teremtett, mintha egy többezres arénában lettünk volna. Magával ragadott a fanatikus közönség, és közben azt láttam, hogy Gyuri is nagyon beleéli magát az egészbe, a mérkőzés alatt elveszíti a kapcsolatát a külvilággal, kizár mindent és csak a meccsre koncentrál. Csodálom és borzasztóan tisztelem őt azért, amit csinál, elképesztő elszántsággal és kitartással dolgozik, tulajdonképpen neki egy szerelem az egész hivatása. Mondtam is már neki, hogy nagyon szeretném egyszer én is elérni a zenei pályámon azt, amit ő elért ilyen fiatalon a sportban. Nem akarok átmenni ömlengésbe, de szenzációsan jó ember, felnézek rá. A játékosok közül kiemelném külön Horilszkát és Tomasevicset, akik szerintem zseniális kézilabdázók, Gyurin keresztül személyesen is meg tudtam ismerni őket, nem csak a pályán, hanem magánemberként is példamutatóak. Jó látni azt az alázatot és tiszteletet, ahogy a sport iránt hozzáállnak.

Egyébként nem a kézilabda az egyetlen sportág, amit kedvel.

– Nagyon kedvelem a sportokat, de az elmúlt húsz évben, amióta a zenei pályafutásomat taposom, elég zsúfoltak a hétvégéim, márpedig a sportesemények többsége hétvégén van. Anno focistának készültem, 14-15 éves koromig annak is gondoltam magam, kispályán és nagypályán is rúgtam a bőrt, még a Haladásban is fociztam, de aztán közbeszólt a sérülés, két bokaszalagom is tönkre ment, így inkább úgy döntöttem, hogy más irányt veszek.

Természetesen az ősszel induló 2020/21-es szezonban is találkozhatunk majd „Matyival” az SZKKA mérkőzésein.

– Mindenképpen. Már meg is beszéltük Marosán Gyurival, hogy amennyire csak lehet, a fellépéseimet a jövőben az SZKKA hazai mérkőzéseihez fogom igazítani – zárta szavait a népszerű zenész.

Forrás: http://www.szombathelyikezilabda.hu/