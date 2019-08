Harmadszor is csülökfesztivál volt Győrváron

Bár mindegyik bográcsban csülökpörkölt rotyogott, a harmadik csülökfesztivál zsűrije szerint a legfinomabb a Márkus tanya főztje lett.

A számos koncerttel és neves előadóval – Majka, Hooligans, Korda György és Balázs Klári, hogy csak az igazi húzóneveket említsük – fűszerezett fesztiválon vasárnap a gasztronómia teljes egészében a csülök köré szerveződött. Ugyan mindössze néhány csapat versengett egymással, de ők mindannyian kitettek magukért, és extra fogásokkal is készültek.

A győrváriak például előző nap főzött babos káposztával is várták a barátokat, akik Soprontól a Balaton-partig mindenhonnan érkeztek, pedig – mint Székely Istvántól, a csapat kapitányától megtudtuk – a katlanban már így is húsz kilogramm csülök rotyogott, egy kevés körömmel, amit petrezselymes krumplival tálaltak a zsűrinek. – Nálunk a csapatban mindenki hozzáteszi azt, amit tud, a fűszerezésről sem egyvalaki dönt, mindent megbeszélünk – hangsúlyozta.

Amikor a Vasboldogasszonyi Gasztro Cocák sátrához közeledtünk, még nem tudhattuk, hogy ott a csülökpörkölt számít majd a legkönnyebb fogásnak. A Zala megyei csapat vezetője Németh Zsolt polgármester volt, aki elárulta: az ötvenes években még ők is Vas megyéhez tartoztak, aztán kerültek át Zalához, de a közelség, meg aztán a barátság miatt is mindig elfogadják a meghívást a győrvári rendezvényekre. Igaz, a csülökfesztiválon most vannak először – mondta.

A körmös csülökpörkölt mellett velős pacallal és vaddisznóoldalassal is készültek, amihez különleges málnabor dukált. Bár mint kiderült, minden étel gluténmentesen készült, azért nem lehetett túl sokat enni a csülökből, a pacalból meg pláne nem, mert glutén ide vagy oda, ezek bizony nehéz ételek. Mi azért becsülettel ettünk mindegyikből egy tányérral, sőt „desszertként” elropogtattunk egy vaddisznóoldalast is. Hogy minden nagyon finom volt, felesleges bizonygatni: a zsűri később ezüstéremmel díjazta a zalaiak fáradozásait.

Az első a rábahídvégi Márkus tanya csapata lett. Amikor megszólítottuk őket, mi már tudtuk az eredményt, persze nem árultuk el, hogy ők főzték a legfinomabbat, inkább megkérdeztük, hogyan csinálták. Márkus Zoltán és családja másfél évtizede járja a megyék fesztiváljait, hogy főzzenek egy jót.

Évente minimum öt-hat rendezvényen részt vesznek, már szinte mindenhová hívják őket. A csülköt inkább sütni szokták, a pörköltkészítésben nincs rutinjuk, így egy pikáns változattal kísérleteztek: vörösborral öntötték fel a csülköt, a végén gombát kevertek hozzá. Zoltán bár szakácsnak készült, esztergályos és gépi forgácsoló lett, így a főzés neki csak hobbi. A Márkus tanya kalandozásait a gasztronómiában számos helyezéssel és serleggel ismerték már el, egyszer a lecsókirály címet is kiérdemelték.