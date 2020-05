Higgadtan, felkészülve várták az idegen nyelvi érettségit is a szombathelyi diákok

Megkezdték országszerte az idegen nyelvi érettségik írását a végzősök: angol emelt- és középszintű tudásukról adtak számot a maturálók. Csütörtökön a perintparti Waldorf-iskolában jártunk, ahol négyen ültek asztalhoz, hogy számot adjanak tudásukról.

Középszinten három óra állt a fiatalok rendelkezésére: ez idő alatt négy feladatlapot kellett kitölteniük: az első az olvasott szöveg értését, a második a nyelvhelyességet, a harmadik a hallott szöveg értését, a negyedik az íráskészséget tesztelte.

Emelt szinten négy órát kaptak az érettségizők a vizsga teljesítésére, amely során a középszintűvel megegyező típusú, ám a tudásszintet tekintve eltérő feladatok szerepeltek. A vizsgázók csak az íráskészséget tesztelő feladatokhoz használhattak szótárat, abból is kizárólag nyomtatottat, más szószedetet továbbra sem engedélyeztek.

A Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában a fiatalok teljesítettek minden feladatot a meghatározott időkereten belül, legjobb tudásuk szerint – erről számoltak be lapunknak. – A szövegértés viszonylag könnyű volt, a többi kicsit nagyobb odafigyelést igényelt. Talán a levél és a nyelvhelyesség volt számomra a legnehezebb része az érettséginek – mondta el Jacsev Ábel, a gimnázium 13. osztályos tanulója.

Hozzátette: a kapotthoz hasonló nehézségű kérdésekre számított, hiszen a felkészülés során az előző évek érettségi feladatait oldották meg tanárukkal, a többi között a járványhelyzetben bevezetett e-órákon is. A szóbeli hiánya jó és rossz is a diákoknak, véleménye szerint. – Így hamarabb végzünk, nincs plusznyomás; hátránya viszont, hogy szükség esetén a felelettel javítani lehetett volna.

Hasonló véleményen volt Háklár Péter is, aki úgy látja, jobban sikerült vizsgája, mint várta. – Az idegen nyelv a legkényesebb nálam a tantárgyak közül, de azt gondolom, hogy az angolérettségin is sok múlik a szerencsén: aki kevésbé jó nyelvismerettel rendelkezik is át tud menni, és egy stabilabb tudással rendelkező pedig véthet hibát – mondta, kiemelve: nem stresszelt, inkább kíváncsian várta, milyen feladatokat kapnak.

Laki János intézményvezetőtől megtudtuk hatodik éve zajlik náluk érettségi, akkor végeztek ugyanis az első 13. évfolyamos diákjaik. Idén tízen maturálnak, az idegen nyelveket tekintve öten emelt-, négyen középszintű angolérettségit tesznek, egy diákjuk pedig német nyelvből vizsgázik. Hozzáfűzte: ahogy az előző napokban letetteken, úgy az angolérettségin is minden rendben ment.