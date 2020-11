Holnap kinyit a Vásárcsarnok

Megkapta a felújított csarnokra a használatbavételi engedélyt a piac, így holnap már modern körülmények között várhatják a vásárlókat az árusok.

Ma este fél hét után kaptuk a hírt: rendelkezik a szükséges használatbavételi engedéllyel a Vásárcsarnok, így csütörtökön újra kinyitja kapuit a piac. Értesüléseink szerint az árusokat, bérlőket ugyancsak ekkor tájékoztatták arról, hogy másnap árusíthatnak.

Mint arról korábban írtunk, a Vásárcsarnok kedden és szerdán is zárva tartott, miután még hatósági helyszíni szemlét tartottak a felújított komplexumban.

Dr. Károlyi Ákos jegyző úgy tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az önkormányzatnál is hétfőn szembesültek „az engedély kiadását akadályozó tényezőkkel”. A jegyző kitért arra is, hogy a használatbavételi engedély beszerzéséhez szükséges eljárást az önkormányzat nevében eljáró műszaki ellenőr bonyolította, míg az engedélyezéshez szükséges dokumentációt a kivitelező biztosította.

Megtudtuk azt is, hogy a közgyűlés legutóbbi döntésének megfelelően az árusok, bérlők a helypénzből, illetve a bérleti díjból 25 százalékos kedvezményben részesülnek a beruházás végéig. Emellett a Vásárcsarnok jelenlegi bérlőnek szerződését 2022 végéig azzal a bérleti díjjal hosszabbítják meg, amelyet a felújítás előtt állapított meg az önkormányzat.