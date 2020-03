Horgászni lehet, de be kell tartani a szabályokat

Horgászni lehet a kijárási korlátozások idején is, de be kell tartani a szabályokat. A rendeletet változtatás nélkül közöljük:

A 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet szerinti kijárási korlátozások sporthorgászatra vonatkozó alkalmazásáról

Hatályos: 2020.03.28-2020.04.11-ig, illetve visszavonásig

1. A sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenységként lehetséges, ha a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási szabályok (másoktól legalább 1,5 m) betartásra kerülnek.

2. A horgász versenysport rendezvényeinek és minden egyéb horgászattal kapcsolatos eseménynek a megtartása tilos.

3. A boltok látogatása kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

4. Az egyéni szabadidős tevékenység végzéséhez szükséges okmányok, engedélyek helyszíni kiváltása az értékesítési pontokra (boltokra) vonatkozó járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges, az online vásárlás lehetősége továbbra is biztosításra kerül.

5. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a kijárási korlátozás fennállása alatt az utazással járó horgászati tevékenységet szüneteltessék, ugyanakkor a helyi viszonylatú, vagy saját telken történő sporthorgászat a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett gyakorolható.

6. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor

a) tömegközlekedést ne használjanak,

b) személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,

c) a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,

d) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.

7. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr

a) a kijárási korlátozás rendelkezéseinek megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,

b) a járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

Egyebekben a hatályos jogszabályok és a MOHOSZ OHSZK által kiadott, „az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről” szóló TÁJÉKOZTATÓ (verziószám: V., kelte 03.27.) előírásai az irányadók. A tájékoztató a MOHOSZ weblapján és Facebook elérhetőségén, valamint a HORINFO rendszeren keresztül a horgászok személyes profiljában a dokumentumok menüpontban mai napon, legkésőbb 20:00-tól lesz elérhető.

Vigyázzunk egymásra, a magunk és mások egészségére!

MOHOSZ OHSZK

Budapest, 2020.03.27.