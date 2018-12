Horvátul, magyarul szólt a karácsonyi ének Szentpéterfán

Vasárnap délután karácsonyi műsorra gyűltek össze az emberek a település kultúrházában.

A karácsonyi rohanás már hetek óta lázban tartja az embereket. Mindenki el szeretné intézni azt a feladatot is, amit egész évben halogatott. Vásárlás, sütés, takarítás, félbehagyott munkák befejezése és minden egyéb. A nagy kapkodás közepette vasárnap délután Szentpéterfán a kultúrházban mégis összegyűltek a falu lakói azért, hogy megnézzék a karácsonyi műsort.

E rendezvény az évek alatt már hagyománnyá vált. A műsor első részében a gyerekek verses, zenés összeállítását láthattuk, hallhattuk. Magyar és horvát nyelvű versek és énekek egyaránt elhangzottak. A Ljubicica nőikar dallamai még színesebbé tették a programot. Az iskolások tambura előadással is készültek, karácsonyi muzsikákkal teremtették meg az ünnepi hangulatot. Leonard Cohen: Hallelujah c. dalának horvát nyelvű feldolgozását is hallhatta a közönség Timárné Móricz Hajnalka előadásában, akit Timár Tibor kísért szintetizátoron. Zárásként egy színdarabot adtak elő az iskolások horvát nyelven. Az estébe nyúló délután beszélgetéssel, házi sütemények kóstolásával, forralt borral és teával folytatódott.

Fontosak az ehhez hasonló délutánok, mert ráébresztenek arra, hogy lassítanunk kell, hogy ismét megtaláljuk azt a csodát a karácsonyban, amit gyermekként még ismertünk.

