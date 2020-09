Információja van a vasi határokról? Küldje el nekünk, hogy másokkal is megoszthassuk!

Sok vasi ingázónak segítség lehet.

Ahogy arról beszámoltunk, a járványhelyzetre való tekintettel Magyarország határátkelőhelyein ismét ellenőrzést és egyéb szigorító intézkedéseket vezettek be szeptember 1-jével. Kedd hajnaltól már csak néhány határátkelő van nyitva, ahol kijuthatnak az emberek az országhatáron túlra. Vas megyében Ausztria felé erre Bucsunál, Rábafüzesnél, valamint Kőszegnél van lehetőség. A kisebb határokat, az úgynevezett határátlépési pontokat lezárták. Ott voltunk, amikor ezt a folyamatot Szentpéterfánál is elvégezték.

Kedden Bucsunál és Kőszegnél is jártunk, és érdeklődtünk az ingázó magyaroknál. Arról, hogyan láttuk az őszi határzár első napját ITT írtunk részletesen.

Most arra kérjük külföldön dolgozó, és napi szinten a határ túloldalára utazó olvasóinkat, hogy információikat, tapasztalataikat, saját történeteiket küldjék el [email protected] e-mail címre, hogy másokkal is megoszthassuk. Akár egy fotó a vasi határok éppen aktuális helyzetéről is segítség lehet.