Jól halad a szombathelyi képtár felújítása

Fél évvel ezelőtt vette át a Szombathelyi Képtárnál a munkaterületet a kivitelező. TOP pályázati forrásból, 838 millió forintból a többi között az épület tetejét és homlokzatát szigetelik, valamint cserélik a nyílászárókat is

A beruházás 30-35 százaléka megvalósult az elmúlt hat hónapban, így időarányosan jó ütemben halad a beruházás – mondta el kérdésünkre Csapláros Andrea, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója. Hozzátette:

– A beázások miatt sürgető feladat volt a tető szigetelésének megoldása, ez tavaly év végén megtörtént. Emellett a lefolyórendszerek rekonstrukciója is indokolt, az még ezután következhet. Jelenleg a külső nyílászárókat cserélik. Az igazgató kiemelte, a falra kerülő kőburkolatot Olaszországból rendelték, bár a koronavírus-járvány miatt a szállítás akadozik, egy részét sikerült eddig beépíteni. A műtárgyak új díszvilágítást kapnak, ennek beszerelése ugyancsak most zajlik.

A kiállítótérbe új padlóburkolat kerül, az intézmény költségvetéséből a falakat is újrafestik. Az épület tűzjelző-berendezését szintén cserélni fogják. Megtudtuk azt is, megtisztították a képtár jellegzetes logóját is; az márciusban kerülhetett vissza a homlokzatra. A projekt részeként új digitális és informatikai eszközöket is beszereznek, hogy tovább növeljék a látogatói élményt a Szombathelyi Képtárban.