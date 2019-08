Keressük: ki ajándékozhatta ezt a reáliskolai képet a színésznek?

Előkerült egy régi szombathelyi fotó, amely a neves színész, Jávor Pál (1902–1959) osztályát ábrázolja, ezzel az írással: „A nagy művésznek, emlékül.” Keressük, ki ajándékozhatta a képet Jávor Pálnak?

Jávor Pál halálának 60. évfordulóján Budapesten rendeztek az életét bemutató előadást a XII. kerület és Arad város testvérkapcsolatának keretében. Dr. Gajdó Tamás színháztörténész tartott előadást a színész életéről, ő mutatta be ezt a fotót is, amely a Színháztörténeti Intézet Jávor-archívumában található. A rendezvényen részt vett Feiszt György szombathelyi levéltáros, aki korábban már folytatott kutatásokat Jávor Pál nyomában, úgyhogy elkérte a képet, hogy tovább nyomozzon: ki ajándékozhatta a képet Jávor Pálnak, hogyan kerülhetett be az archívumba?

A fotó a Faludi Ferenc Gimnázium elődjének, a szombathelyi reáliskolának egy fontos dokumentuma: a legelső évfolyam 1.b osztályát ábrázolja, az 1912–13-as tanévből, az osztályképen Jávor Palika is látható – ahogy a levéltáros mondja: felismerhető a jellegzetes „Jávor-vigyor”. Középen az iskolaigazgató: Pető Perepatics. A levéltáros korábbi kutatásait már publikálta a színészóriás és korabeli bulvárhős Jávor Pál szombathelyi éveiről. Az 1930–40-es évek magyar mozijának férfisztárja gyerekként az iskolai fegyelmet nemigen tűrte, bohém, nehezen kezelhető fiúcska volt. 12 évesen Ausztriába szökött, csak illetősége igazolása után engedték haza. Feiszt György anno minden fellelhető irodalmat áttanulmányozott róla, ez a reáliskolai fotó most került elő. Története adalék lehet Szombathely kultúrtörténetéhez, ezért minden információt gyűjtünk, ami a híres művészt a városhoz köti.