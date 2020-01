Ki lesz az év vasi embere?

Huszonkettedik alkalommal hirdeti meg a Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyéért Egyesület Az év vasi embere választást. Bemutatjuk a jelölteket.

Ekler Luca

2011-ben – máig nem tudják, hogy mitől – lebénult az egész bal oldala, eleinte tolószékbe kényszerült, aztán folyamatos fizioterápiával és gyógytornával visszajött szinte minden mozgása. Egykor teniszezett, de a betegség után az atlétikára esett a választása, amit korábban édesapja is űzött. A 21 esztendős atlétát a betegség felismerése óta a sport motiválja és a parasportban mutatott eredményeivel másokon is szeretne segíteni.

Ekler Luca a Vas megyében fogyatékkal élő sportolók nagykövete, a 2019-es paraatlétikai vb volt eddigi pályafutásának csúcsa. A szombathelyi atléta a T38-as kategóriában indult a világbajnokságon, ahol távolugrásban 5,31 méteres világbajnoki csúccsal nyert, a 100, valamint a 200 méteres síkfutáson pedig ezüst­érmet szerzett. Ezzel az eredménnyel indulási jogot szerzett a 2020-as tokiói paralimpiára.

Ekler Luca a Magyar Atlétikai Szövetség döntése alapján 2018 után 2019-ben is az év paraatlétája lett.

Juhász Tibor

A szombathelyi vízilabdaélet egyik megalapozója és az első vízilabdaklub alapító elnöke. Húsz esztendővel ezelőtt, 1999-ben alakult meg az első egyesület, amely jelenlegi formájában 2010 óta Aligátor Utánpótlás Vízilabda Sportegyesület (AVUS) néven működik. A civil szerveződés azzal a céllal jött létre, hogy a szombathelyi ifjúságnak újabb dimenziót nyisson meg az egészséges testi és szellemi fejlődése érdekében.

Az egyesület a kezdetektől fogva a vízilabda tömegsport szerepét is felvállalva igyekszik alternatívát nyújtani a versenysport mellett a vízilabdát kedvelők számára, jelenleg mintegy 200 tagja van, csapataik a világ egyik legjobb és legerősebb utánpótlás-bajnokságában szerepelnek, a legmagasabb szinten. Ezzel egyidejűleg az egyesület versenysport jellege is egyre erősödött, a felnőtt csapat 2016-ban OB II. felnőtt férfi bajnoki címet, majd 2017-ben OBI/B felnőtt férfi bajnoki címet nyert, melynek folyományaként 2018-tól az OB I-ben szerepel. Az egyesület a sportolási lehetőségek biztosításán túl kiemelt figyelmet fordít a sportág szombathelyi népszerűsítésére.

Kiss Márton

Szombathelyi zongoraművész, hatéves korában kezdett zongorázni, előbb zongoraművészi és tanári diplomát szerzett, jelenleg a párizsi Schola Cantorum hallgatója. Hazai és nemzetközi zongoraversenyek többszörös nyertese és díjazottja. Közép- és Nyugat- Európában rendszeresen lép fel, a teljesség igénye nélkül Franciaország, Spanyolország, Németország, Ausztria, Olaszország és Románia színpadain járt, emellett 2017-ben debütált Dél-Koreában. Külföldi koncertjeinek repertoárjából sohasem hiányozhatnak a magyar zeneszerzők művei.

Rendszeres résztvevője jótékonysági koncerteknek is, bel- és külföldön egyaránt. Magyarországon az általa alapított Zene mindenkinek jótékonysági koncertsorozat keretein belül szeretné az összes magyar településre elvinni a komolyzenét. Szívügyének tartja, hogy elérhetővé tegye a klasszikus zenét mindenki számára kortól, anyagi helyzettől és lakhelytől függetlenül. Karitatív tevékenységét, koncertmunkásságát és verseny­eredményeit több díjjal is elismerték.

Jelenleg is a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium zongoratanára és korrepetitora. Kulturális és pedagógiai tevékenysége mellett a Vas megyei sportéletnek is aktív részese. Jövőjét külföldi lehetőségei ellenére is Szombathely vonzáskörzetében képzeli el családjával.

Dr. Lóderer Zoltán

1999-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, édesapja is orvos, adott volt tehát a követendő családi példa. 2006-ban sebész szakorvos, 2009-ben plasztikai sebész szakorvos végzettséget szerzett. Dolgozott egy évet az Országos Mentőszolgálatnál, majd két évig a Semmelweis Egyetemen, 2001-től a Csolnoky Ferenc Kórházban Veszprémben, de volt alkalma szétnézni a világ vezető centrumaiban az Egyesült Államoktól Brazílián át Németországig, és hazahozni az ott megszerzett tudást.

2015-től dolgozik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház általános, ér- és plasztikai sebészeti osztályán osztályvezető főorvosként, ahol azzal a feladattal bízták meg, hogy teljes körű daganatsebészeti profilt építsen fel, új orvoscsapattal, új eljárások bevezetésével.

Szakértelmét és hozzáértését a megbízhatóság jellemzi. Munkáját mindig felelősségteljesen és lelkiismeretesen végzi, precizitás és körültekintő gondolkodás jellemzi. Magas szintű szakmai tudásával és szakterületén szerzett tapasztalataival nagy segítsége a kórháznak.

Lovass Tibor

Pápán született, felsőfokú tanulmányai révén került Szombathelyre. 1991-től a televíziózás lett egyik fő tevékenysége. Szerkesztőként, műsorvezetőként, gyártásvezetőként is dolgozott. Volt ügyvezető igazgató a zalaegerszegi, majd a szombathelyi televíziónál. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének 2007-től elnökségi tagja, 2016-tól elnöke.

A televíziónál is fontosabb számára oktatói munkája: 22 éve óraadó alma materében. Örök szerelemnek tartja a civilséggel történő együttműködést, munkájuk segítését. A Szombathelyi Közösségi Rádió, majd a Credo Rádió indításánál segédkezett, két évig főszerkesztője volt a Szombathelyi7 hetilapnak. Alapítója a Genius Savariensis Szabadegyetemnek, főiskolai, majd egyetemi hallgatóival, oktatókkal, önkéntesekkel, vasi költőkkel készített hangoskönyveket a Zala és Vas megyei vakok és gyengénlátók egyesületei részére. 2011-től a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület és a West Pannon Médiaklaszter elnöke. 2004-ben alapította a Göcsej Filmszemlét, majd 2014-ben Szombathelyen a Savaria Film­szemlét.

A speciális filmezés önkéntes segítőjeként munkálkodik 2009 óta. A szombathelyi evangélikus gyülekezet presbitere, a templom alapítványának kuratóriumi tagja, 2018-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóbizottsága elnöke.

Molnár Dávid

1990-ben született Celldömölkön, születése óta Jánosházán él. 2007-ben ismerkedett meg a lovasíjászattal, akkor kezdte gyakorolni a lovaglást és az íjászatot. A lovaglás alapjait Kertán kezdte el tanulni, ahol a díjugratással is megismerkedett, ott találkozott először lovával, Columbóval. Az íjászatot autodidakta módon, a lovasíjászokat figyelve kezdte el tanulni és gyakorolni. 2010-ben végzett a keszthelyi Georgikon Egyetemen.

A Kassai Lajos által alapított lovasíjász-iskolához 2013-ban csatlakozott, 2015-ben kezdett el versenyezni, azóta évente nyolc-tíz versenyen vesz részt. 2015-ben a világranglista 8. helyét érte el. 2016-ban a 3., 2017-ben és 2018-ban 2. helyen végzett. 2019-ben nemzetközi szinten az indulók közül a legmagasabb pontszámot sikerült meglőnie, ezzel a világranglista első helyére lépett. Az idén július 5-én és 6-án rendezték meg a második Kassai Lovasíjász Világbajnokságot, melyen lovával sikerült az első helyen végezniük. Mindig az együtt és az egymásért küzdés adja a motivációt számára, és büszkeség tölti el, hogy Vas megyét, Kemenesalját képviselheti.

Dr. Schaffer Éva

Szombathelyen született, 1978-ban szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. A Markusovszky kórház központi aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályán kezdett dolgozni, 1982-ben szakvizsgázott, és ez az osztály maradt mindvégig a munkahelye. A kórházban olyan kollektívába került, ahol az önképzés, rendszeres továbbképzés tette lehetővé a folyamatosan megjelenő újabb eljárások alkalmazását. 1991-ben adjunktusi, 1997-ben főorvosi kinevezést, 2005-ben osztályvezetői megbízást kapott. Szakorvosképzésben, szakdolgozóképzésben, intézményi továbbképzéseken vett részt folyamatosan, hogy munkáját minél nagyobb szaktudással tudja ellátni. Speciális képzések után fájdalom-­szakambulanciát is vezetett.

1999-től a helyi hospice szolgálat orvosaként is dolgozik, a Szombathelyi Hospice Alapítvány kuratóriumi elnöke. 2019-ben vonult nyugállományba.

A Vas Megyei Orvosi Kamara etikai bizottságának tagja volt, a kórházi közalkalmazotti tanács elnöki feladatait két cikluson át látta el. Szakmai munkáját több kitüntetéssel is elismerték.

Dr. Stánitz Éva

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen általános orvosdoktorként végzett cum laude minősítéssel. Előbb belgyógyászat, később háziorvostan, majd megelőző orvostan, népegészségtan szakorvosi képesítést szerzett. Valamivel több mint húsz évet gyakorló orvosként praktizált. 2001-től Szombathely, Kőszeg és járásainak tisztifőorvosa volt.

Ez idő alatt közigazgatási szakvizsgát tett és egészségügyi minőségbiztosítási menedzsmentet végzett. 2011-től megyei tisztifőorvosi kinevezést nyert el, a munkakört nyugdíjba vonulásáig töltötte be. 2015-ben tudományos minősítés PhD-fokozatot szerzett egészségtudományok szakterületen a Pécsi Egyetemen. Az ELTE Savaria Sporttudományi Intézetének egyetemi docense lett. Az elmúlt húsz évben a felsőoktatáson kívül időszakosan minden szintű oktatásban, szakképzésben oktatott szaktárgyakat.

Nyolc éve a megyei Vöröskereszt elnöke, hét évig volt a Magyar Kormánytisztviselői Kar Köztestületének Vas megyei elnöke. A szombathelyi önkormányzat szakmai bizottságaiban szakértő tagként dolgozik. Sokat tett a Vas megyei lakosok prevenciós ellátásáért, a felügyeletileg hatáskörébe tartozó egészségügyi ellátások működéséért.

Váradiné Szarka Ildikó

Gyerekkorától meghatározó szerepet töltött be életében a sport, a testnevelés. Középiskolai tanulmányait a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte, ahova később visszatért tanárként is.

Már egyetemi évei alatt is aktív tagja volt a TF kosárlabdacsapatának, 1984-től edzőként is tevékenykedett a középiskolai utánpótlás és az egyetem tartalék csapatainál.

Sportolói pályafutását Szombathelyen is folytatta a Savaria NB I-es kosárlabdacsapatában, de szaktudása az utánpótlásnevelés területén teljesedett ki. Oktatóként a város, illetve a megyei edzőképzésében is tevékenykedik. Szakmai felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai tevékenysége révén meghatározó személyiség.

2019-ig a Szombathely Városi Diáksport Bizottságának tagja, kosárlabdaszakág-vezető. A Vas Megyei Kosárlabda Szövetség főtitkára, majd alelnöke 2011-ig, jelenleg is elnökségi tagja. 2016-tól a Magyar Diáksport Szövetség Kosárlabda Munka Albizottság elnöke. Aktívan részt vesz országos diákolimpiai döntők, országos bajnoki döntők, kosárlabdatornák szervezésében, rendezésében. Korosztályos válogatott edzőként és kiválasztással megbízott edzőként országosan is elismert szakember.

Nevelt játékosai és edzői az ország számos élvonalbeli csapatában megtalálhatók. Egész eddigi pályafutása során a tanítványok szeretete, tisztelete, példamutató pedagógus hivatástudat jellemezte. Mindig a jobb működés, a fejlődés érdekében cselekszik.

