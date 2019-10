Lefőtt a kávé? – Vajon kinek kell a Cinema Café?

Hogyan és miért lesz egy kávézóból politikai préda?

Kinek kell a Savaria mozi kávézója? Odaígérték valakinek, vagy valaki kinézte magának? Ki veri a habot és ki kapkod a kávégép karjáért? Tényleg lefőtt a kávé? Kis Cinema Café-történet – hab nélkül.

A szombathelyi önkormányzat 2003 májusában döntött úgy, hogy a Savaria mozit art mozivá alakítja, és az épületében lévő kávézót bérbe adja. 2004 szeptemberében két sikertelen pályázat után lett bérlője az üzletnek: a dr. Ipkovich György MSZP-s polgármester vezette közgyűlés az Öntöde Sportcentrum Szolgáltató Kft.-t hirdette ki nyertesnek. A cég művészi, tusrajzos látványterveket bemutató pályázata imponáló lehetett, hiszen a filmtekercs­re emlékeztető pult, a filmjeleneteket ábrázoló képekkel díszített falak, a könyvespolcos olvasósarok illeszkedett a kiírásban megfogalmazott elváráshoz, miszerint a kávézó tükrözze a mozi art jellegét.

A kávézót az Öntöde Sportcentrum Szolgáltató Kft. érdekeltségébe tartozó, kimondottan erre a célra alapított vállalkozás, a Café 5 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. üzemelteti. A bérleti joguk tíz évre szólt, és bár a szerződésben szerettek volna kikötni előbérleti jogot – ami annyit jelentett volna, hogy ha a tíz év elteltével kiírt pályázaton valaki magasabb bérleti díjat ajánlott volna, akkor az övék lett volna a jog, hogy eldöntsék: megadják-e ők is azt az összeget –, ezt végül nem sikerült belevetetni a szerződésbe. Nem ok nélkül szerették volna az előbérleti jogot, hiszen a 2004-es átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint egy 200 literes villanybojlert, két lemez- és három lapradiátort, egy zuhany­tálcát, egy zuhanycsaptelepet, egy-egy mosdókagylót és mosdócsaptelepet, egy kézszárítót, egy folyékonyszappan-tartót, egy falikutat, egy víz- és egy áramfogyasztási almérőt és hét kulcsot kaptak a bérlők. Ebből lett a Cinema Café. Meg persze abból a 20 millió forintból, amit a bérlő „beletett” a kialakításába, és amiből a bérleti szerződés alapján egyetlen fillért sem „lakhatott le”.

Akkoriban sokan temették az art mozikat, ám a szombathelyi belvárosi létesítmény rácáfolt az országos trendre: a nézők szerették. Mondhatnánk, kultikus hely lett. Ahogy a Cinema Café is, amelynek üzemeltetői megtalálták és kitöltötték a piaci rést, és koncertek szervezésével vonzották be a közönséget. 30Y, Vad Fruttik, Heaven Street Seven, Color Star, Balaton, Ági és a fiúk: csak néhány „csemege” a kezdetekből. A helyi zenekarokat is felkarolták: itt készült a Voler Mouche zenekar videoklipje, nőnapkor és év végén itt koncertezett az Ocho Macho. A kávézó később az időközben megalakult és a mozit is magában foglaló Agora Szombathelyi Kulturális Központ programjaihoz is igazodott, helyet adva a filmes rendezvények kísérőprogramjainak és közönségének.

A Szombathelyen kérészéletűnek bizonyult Mediawave idején a Kossuth Rádió élő adásában a filmes szakma nagyjai áradoztak a helyről, de mások mellett Szabó István és Faludy György is megfordult a kávézóban. A fellépő zenekarok is megkedvelték a helyet. Sokan emlékezhetnek arra az Oladi Művelődési Központban megrendezett Quimby-koncertre, amikor Kiss Tibi a színpadról lekiabált, hogy jó, jó, jó ez a hely, de melyik a legjobb? Zengett a terem: Cinema. És persze a Quimby is a Cinemában fejezte be az estét, Kiss Tibi és Varga Lívius onnan húzták ki a gurulós kisbőröndjeiket.

A Cinema Café brand lett. Egy jó hely a belvárosban. Egy hely, ahol a falakról Humphrey Bogart és Marilyn Monroe mosolyog. És igen: már Cinema-gyerekek is vannak, akik szombat délelőttönként ott szaladgálnak az asztalok között, és akiknek a szülei öt-tíz évvel ezelőtt a kávézóban, ­Juliette Binoche és Johnny Deep Csokoládé című filmből ismert képe alatt randevúztak először.

A Cinema Café beindult és működik. Ez nem mindenkinek sikerült. Pedig voltak próbálkozások: az egykori, legendás Country Club helyén működő Magház például szintén kulturális programokkal, koncertekkel, kiállításokkal próbálta vegyíteni a vendéglátást, de másfél év után bezárt. A­ ­nyugat.hu írása szerint a hely egykori üzemeltetője ezt vendéglátós tapasztalata, végzettsége hiányával magyarázta, mondván: nemcsak tapasztalata és végzettsége, de talán még idevágó vénája sem volt hozzá. Talán a Szimfónia kávézó lett az a hely, amely a Cinemához hasonlóan próbálja ötvözni a zenés kulturális programokat és a vendéglátást, ráadásul ugyanúgy önkormányzati bérleményben.

Régóta tudjuk, hogy ami jól működik, az másnak is kellene. Bizonyára ezért lett a Cinemából politikai préda, amit, úgy tűnik, sokan szeretnének elejteni. De ne szaladjunk előre, hiszen a bérleti szerződés eredetileg tíz évre szólt. Az akkor már Fidesz-többségű közgyűlés azonban 2014-ben nem írt ki új pályázatot, hanem – ahogy azt egyébként a jogszabályok lehetővé teszik – kétszer egy évre, majd bizottsági döntést követően újabb három évre meghosszabbította a szerződést, amely így 2019. december 16-áig érvényes. Akkoriban felvetődött ugyanis, hogy a város esetleg a mozival együtt adná bérbe a kávézót, feltehetően ezért nem akartak újabb tíz évre „elköteleződni”.

A Cinema Café ellen az idén többfrontos támadás indult. Az előző szombathelyi közgyűlésben Molnár Miklós alpolgármester már júniusban sürgette az új pályázat kiírását. A közgyűlés először lesöpörte a javaslatát, mondván: erről majd az önkormányzati választások után megalakuló új közgyűlés döntsön, de Molnár elment a falig, és éjfélkor ügyrendit kiáltva újra napirendre vetette az ügyet, és másodjára annyit elért, hogy a pályázatot még az előző közgyűlés írja ki. És hogy mire volt a sietség? Többen azt sejtették, hogy Molnár Miklós a – rossz nyelvek szerint „kijáróhelyként” is működő – törzshelyét üzemeltető vállalkozónak „szánja” a Cinema Cafét. Erre a júniusi közgyűlést követő sajtótájékoztatón rákérdeztünk, de Molnár Miklós egy „pletykákkal nem foglalkozom” mondat kíséretében ezt határozottan visszautasította.

Közben egy szombathelyi portál január óta folyamatosan foglalkozik a Cinema Caféval, azt sugallva, hogy a szerződés meghosszabbítása egy Fidesz-közeli cég és az önkormányzat közös mutyija. (Az üzemeltető cég egyik tulajdonosa, Hetényi Norbert valóban Fidesz-tag, már 2004-ben is az volt, amikor az MSZP-s többségű közgyűlés őket hirdette ki nyertesként.) „Tíz évre pályáztak, mégis 15 éve üzemelteti egy Fidesz-közeli cég a mozi büféjét”, „Tömegnyomort okozott 299 fő a hétvégén a szombathelyi mozi aulájában” – két cím a sok közül, de például a kávézó bérleti díját is keveslik. (Az üzlet négyzetméterenkénti bérleti díja egyébként az évek során nettó 1950 forintról nettó 2800 forintra emelkedett.)

Tovább színezi a történetet, hogy a portálon olyan adatok – például a Cinema Café által rendezett koncertek esetén az Agorától bérelt aula díja – is megjelentek, amelyek azt engedik sejtetni, hogy a központ munkatársai közül valaki folyamatosan belső információkat szivárogtatott a portálnak.

„Már a jegyeket is árulják a szombathelyi Cinema Café következő koncertjeire, pedig bérleti szerződése sincs a helynek a programokra” – írta a portál október 15-én. És bár az egyes koncertekre mindig külön szerződtek az üzemeltetők az Agorával, ez a „habverés”, úgy tűnik, náluk is kiverte a biztosítékot, és másnap arról értesítették a kávézó december 16-áig érvényes bérleti szerződéssel rendelkező üzemeltetőit, hogy „a kávézó bérlését érintő pályázati időszakban, bezárólag az új bérleti szerződés megszületéséig nem kötnek szerződést a mozi aulájára vonatkozólag terembéres programokra.”

Parais István, az Agora Kulturális Központ igazgatója egyébként megfelelőnek nevezte az intézmény és a kávézó együttműködését. A decemberig tervezett koncertekhez pedig – mint azt diplomatikusan megfogalmazta – a bérlő december 16-áig érvényes szerződése ellenére azért nem adták bérbe az aulát, mert célszerűbbnek látták, ha a jelenlegi helyzetben megvárják a pályázat lezárultát.

A kávézót üzemeltető cég egyik tulajdonosa, Hetényi Norbert fontosnak tartja megjegyezni, hogy ők maguk is szerették volna, ha a tíz év lejárta után hosszabbítások helyett új pályázatot ír ki az önkormányzat, hiszen akkor a bizonytalanság helyett rendezett viszonyok között működhettek volna tovább.

Szerettük volna megtudni, hogy hány vendéglátóipari célra bérbe adott belvárosi vagy belvároshoz közeli ingatlannal rendelkezik a város, melyek ezek, melyiket hány évre, mennyiért adták bérbe, van-e a bérlőknek előbérleti joguk, valamint hogy a szerződésük alapján élhettek-e, élhetnek-e a bérlők a bérbeszámítással, vagyis a hasznos ráfordításaikat és beruházásaikat érvényesíthették, érvényesíthetik-e. A polgármesteri hivatalba kedden elküldött kérdéseinkre péntekig nem kaptunk válaszokat – azok ismeretében természetesen visszatérünk majd a témára.

Amit biztosan tudunk: a Savaria mozi kávézójára – egészen pontosan a 200 literes villanybojlerre, a két lemez- és három lapradiátorra, a zuhanytálcára, a zu­hany­csaptelepre, a mosdókagylóra, a mosdócsaptelepre, a kézszárítóra, a folyékonyszappan-tartóra, a falikútra, a víz- és az áramfogyasztási almérőre és a hét kulcsra – november 14-éig pályázhatnak az érdeklődők. A pályázatot tíz évre írták ki, a leendő bérlőtől pedig a je­lenlegi által fizetett nettó 370 ezer forint helyett legalább nettó 393 ezer forintot várnak havonta, a kávézó által szervezett nagyobb rendezvényekhez szükséges aulát pedig az eddigi nettó 30 ezer forint helyett minimum nettó 100 ezer forintért adja majd bérbe az Agora.

Az elbírálásnál nem a bérleti díj nagysága lesz az egyedüli szempont, az ajánlattevők hasznosításra vonatkozó elképzelései, eddigi tevékenységük, szakismeretük és profiljuk is számít majd. Az ajánlatokat a közgyűlés bírálja el. A döntés után pedig bizonyára a bevezetőben feltett kérdésekre is meglesznek a válaszok.