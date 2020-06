Mégis ballagott a vén diák a vépi Hatosban

Az óvodások májusban még csak digitálisan, a végzős általános iskolások viszont már valóságosan is ballaghattak – igaz, korlátozásokkal, az óvintézkedések betartásával – június 20-án, szombaton a Hatosban.

A két nyolcadik osztály némi időeltolással vonult végig az iskola folyosóin, tantermein. De „mégis ballaghatott a vén diák”, fogalmazott a 8.A osztályos Dömötör Hanna, az iskola diákelnöke. – Különleges tanév volt, az biztos. Az utolsó negyedév már otthon, digitálisan zajlott. De „megy az élet, menj tovább felemelt fejjel”, mondta a diákelnök, aki búcsúbeszédében színházi hasonlatokkal élt.

– Színház az egész világ. Itt az iskolában is kiváló főrendezők alakítják az életünket. Olyanok, mint Ági néni, Kriszta néni, akik egyben producerek is, a külsős segítők pedig szponzorok is egyben. A színháztól abban különbözik a helyzet, hogy itt nem tapssal, hanem jegyekkel honorálják a teljesítményt. De kritikusok és zsűritagok is értékelnek, ami díjakat, okleveleket hoz a konyhára. Összességében itt van a leghűségesebb közönség és legjobb produceri gárda – tette hozzá elcsukló hangon. Szerinte most sikeres átrendeződések előtt állnak, új szerepre, más társulathoz készülnek. Elérzékenyülve köszönt el, az intézményben maradóknak azt kívánta, hogy legyenek továbbra is büszkék a Hatosra.

Az ünnepségen Kovács Péter vépi és Héra-Csizmadia Fanni bozzai polgármester jelenlétében Molnár Krisztina iskolaigazgató is azt emelte ki: „különleges volt az idei év, amilyet még sosem éltünk meg. Különleges tanév különleges feladatokkal, váratlan helyzetekkel. De az utolsó 57 tanítási napban, a digitális munkarend alatt még jobban bebizonyosodott, hogy kiválóan, példamutatóan, összehangoltan tevékenykedtek együtt diákok, pedagógusok és szülők.” Hagyomány, hogy a Hatosban év végén megjutalmazzák a legjobbakat.

Kányási Dorka, aki nyolc éven keresztül kitűnően vette az akadályokat, az iskola érmét kapta. Ezt követően a hetedikesek nevében Imre Fanni és Németh Nikol búcsúzott – fogadva, hogy méltó utódok lesznek – majd a ballagóktól átvették az iskola zászlaját.