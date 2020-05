Megkezdődött a szűrés – Körülbelül nyolcszáz embert vizsgálnak öt vasi településen

Megkezdődött az egész országra kiterjedő lakossági Covid–19-fertőzöttségszűrés szerdán az Agora-sportházban. Az ingyenes szűrést a Semmelweis Egyetemmel együttműködve itt a Pécsi Tudományegyetem végzi.

A Vas megyei szűrésekben a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház jelentős szerepet vállalt. Szombathely mellett a könnyebb elérhetőség miatt Celldömölkön, Körmenden, Sárváron és Szentgotthárdon is végeznek párhuzamosan szűréseket. A helyszínről és az időpontról minden érintett pontos értesítést kapott.

Az országos mintába minden ötszázadik felnőtt kerül be; a közel 18 ezer szűrésre behívott közül körülbelül nyolcszáz ember vasi; az érintettek különböző településekről valók, ez a szám reprezentálja a megyét – tudtuk meg prof. dr. Nagy Lajostól, a kórház főigazgatójától, akinek kérésére dr. Nemény András polgármester engedélyezte a sportház meghatározott helyiségeinek ingyenes használatát a szűréshez.

Az irodaépület földszintjén két öltöző szolgálja most ezt a célt egy héten át naponta 10-től 15 óráig. A szűréshez szükséges anyagokat Pécsről hozták, a vizsgálatokat a szombathelyi kórház dolgozói végzik, a PTE hallgatói pedig segítenek az adminisztrációban. A főigazgató elmondta: a tesztekből kiderül, hogy aktuálisan kik vírushordozók, és kik azok, akik már átestek a fertőzésen.

Az orrváladékból és a garatból vett minták adnak információt arról, hogy aktuálisan kik a fertőző személyek, azaz „kiben van benne a vírus”, a vérvétel mutatja meg, hogy valaki már átesett a fertőzésen, és rendelkezik ellenanyaggal. Nyilván lesz olyan is, akinél kimutatható, hogy még hordozó, de már rendelkezik ellenanyaggal. A szűrésben kizárólag azok vehetnek részt, akik a KSH-tól meghívót kaptak. Egyelőre nincs információ arról, hogy a szűrésre most be nem hívottak közül később másoknak is lesz-e lehetőségük ingyenes teszteket végeztetni.

Megkérdeztük a sportházon kívül sorban állókat: örülnek-e, hogy bekerültek a szűrésbe. Gáspárné Takács Csilla elmondta, hogy boltban dolgozik, sok emberrel érintkezik, örül, hogy itt lehet, reméli, hogy nem kapta el. Kiss Márton zongoraművész tanáremberként sok diákkal találkozik, a napokban 35-36 tanítványát érettségiztette. Örömmel vette, hogy behívták, úgy véli, nem fertőzött.