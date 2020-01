Megvennék a Savaria Szállót 470 millió forintért

A decemberi liciten érvényes ajánlat érkezett a Savaria Szállóra. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van, január 22-ig kell döntést hoznia.

Pár héten belül komoly fordulat várható a Savaria Szálló ügyében. A Vas Népe elsőként írta meg, hogy ismét meghirdették a patinás szombathelyi épületet eladásra: november 29. és december 16. között lehetett ajánlatot tenni a belvárosi ingatlanra.

A pályázat ezúttal eredményesen zárult, hiszen 470 millió 400 ezer forint értékben érvényes ajánlat érkezett a Nagyszálló megvásárlására. A szombathelyi önkormányzatnak elővásárlási joga van, így most a közgyűlésnek kell döntést hoznia arról, él-e ezzel a lehetőséggel.

Kérdésünkre Kéner Balázstól, a városháza kommunikációs vezetőjétől megtudtuk: a közgyűlésnek erről harminc napja van döntést hozni. Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere ezért rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi. A polgármester megerősítette azt az információnkat is, hogy ennek határideje: január 22.

Ismert: a baloldali városvezetés választási programjában szerepelt a Nagyszálló sorsának rendezése. Dr. Nemény András sajtótájékoztatón jelentette ezt be az épület előtt. E programpont teljesítése ennek és az érvényes ajánlatnak köszönhetően így politikai kérdéssé is vált. Értesüléseink szerint az egykori Kovács-szálló megvételére – az előző városvezetés felelős gazdálkodásának és munkájának köszönhetően – a forrás is az önkormányzat rendelkezésére áll.