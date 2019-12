Megyeszerte kigyúltak advent első fényei

Az első adventi hétvége mindenütt megalapozta a várakozást: illatokkal, fényekkel, együttléttel.

Ünnepi sétány Szombathelyen

Szombaton este meggyújtották az első gyertyát Szombathely adventi koszorúján, amelyet az idén is a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjai készítettek el. A gyertyák most is Ávár Tibor ­Guinness-rekorder gyertyaöntő munkáját dicsérik. Az önkormányzati karácsonyi műsort követően ökumenikus szertartás után az adventi koszorú első gyertyáját dr. Nemény András polgármester gyújtotta meg. Ekkor már tele volt a Fő tér, ahol a vásár fényei között fűszeres illatok szálltak. A nagy kék keréktől az adventi koszorúig vezet az adventi sétány.

Betlehem a csörötneki civilektől

Szombaton felavatták a település központjában, a körforgalomban felállított betlehemet és adventi koszorút. Kocsis Zsolt polgármestertől megtudtuk: civil kezdeményezésre gyűjtést szerveztek, az összefogás eredményeként élethű szobrok kerültek a helyi asztalosok által készített kis istállóba, és a világítás is jól sikerült. A betlehemet Takács Gyula plébános áldotta meg. A közös ünneplés a művelődési házban forralt bor mellett folytatódott. Azt tervezik, hogy a negyedik gyertya meggyújtása előtt szintén összejönnek, műsor is lesz.

A perenyei üvegbetlehem

Nem volt könnyű parkolóhelyet találni szombaton Perenyében, a templom környékén: kihelyezték a nevezetes üvegbetlehemet. A gravírozással három éve készült alkotás Biczó Barnabás munkája. Három éve szervezik meg ilyenkor a templomi koncertet is: ismét zsúfolásig megtelt a Szent Ágota-templom. A koncerten fellépett mások mellett Kiss Márton zongoraművész. Az előadások sorát a szombathelyi evangélikus gyülekezethez kötődő Vox Savariae Ökomenikus Vegyeskar zárta.

Új koszorú, régi lelkesedés Jánosházán

Lecserélték a város adventi koszorúját az idei karácsonyi várakozásra Jánosházán: lámpások rejtik a gyertyákat formázó világítást. A négy fehér ‎fényforrás közül az elsőt Kiss András polgármester kapcsolta fel vasárnap délután a városközpontban felállított betlehem mellett. A polgármester arról beszélt, a karácsony nemcsak ünnep, hanem érzés. Olyan ajándékkal, amelyet mindenki adhat: a szeretettel. Kicsik és nagyok töltötték meg a rendezvényteret, vers és kórusének kísérte az első adventi vasárnap estét, amikor Németh Imre atya kért áldást az új koszorúra és a városi betlehemre.

Kőszegen is kopogtat az ünnep

Adventi koszorú, ajtókopogtató, asztaldísz is készülhetett a Jurisics-vár szombati Bütyköldéjében – a kézműveskedésen kívül a Kaláka együttes koncertjével és fúvósmuzsikával is az ünnepre hangolódott a város. Vasárnap délután az evangélikus templomban a fél évszázada alakult Kaláka együttes mutatta be Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? című műsorát. 17 órától a kőszegi fúvósok játszottak a Jurisics téren, itt gyulladt fel tegnap este az első ünnepi gyertya lángja is. Minden hétvégén más programmal készül a kisváros.

Forralt bor és bejgli Nemesládonyban

A nemesládonyi faluházhoz várták advent első vasárnapjának délutánján a falu lakóit. Köszöntőt mondott Pécsinger Éva lelkész és Szabó Miklós plébános, felléptek a nemesládonyi gyerekek, valamint Mecséri Doktor Rozália és a Perenyei Férfikar. Az eseményen részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő, a vendégeket forralt borral, teával, bejglivel várták.

Csinos sokadalom kerekedett Szőcén

Csinos sokadalom gyűlt össze Szőce központjában, ahol a kis falu az első adventi kézművesvásárát szervezte meg. Nagyrákosi házi sajtokat, nádasdi gyümölcsleveket, aszalt gyümölcsöt, szőcei, pankaszi és kőszegi termékeket egyaránt vásárolhattak a résztvevők. A művelődési központban kisgyerekek ismerkedtek a mézeskalácssütés rejtelmeivel. A mester Zalaszántóról érkezett. A polgármesteri hivatalnál betlehemet állítottak. Tornyos Ottóné polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Dobó Dániel evangélikus lelkész arról szólt: sokféle vágy lehet bennünk azzal kapcsolatban, hogyan szeretnénk megélni ezt az időszakot. Az egyik a békesség iránti vágy. Ez azonban bibliai értelemben nemcsak a rossz – a veszekedés, az aggodalom, az ellenségeskedés – hiánya, hanem annál sokkal több. A békesség, a tökéletes összhang, a harmónia megélése, a megelégedettség, az öröm és a boldogság átélése. Ilyen békességet csak az Isten adhat az embernek. Takács László plébános arról beszélt, hogy az advent eljövetelt jelent: az Úr eljövetelét. Az advent arra való, hogy ne csak a házunkat és a karácsonyfát díszítsük fel, hanem lelkünket is, mégpedig a jóság és a szeretet cselekedeteivel. A plébános szólt arról is, hogy november 30. Szent András apostol – Szőce védőszentjének – ünnepe.