Milyen eszközei vannak a vezetőnek, ha egy dolgozóval konfliktusos helyzetbe kerül?

Ahogy egy alkalmazott mindennapjait megkeserítheti a vezető viselkedése, úgy a vezető számára stresszforrás lehet a mérgező munkavállaló. Cél a támogató közeg kialakítása a munkahelyen.

Ha munkahelyi problémák kerülnek terítékre, legtöbbször az alkalmazottak szemszögéből közelítünk: a munkavállaló ad hangot az elégedetlenségének az alacsony bér, a nem testhez­álló feladatok, az előrelépés hiánya vagy éppen a bénító munkahelyi légkör miatt. Társaságban gyakran előkerül: a főnöknek nem számíthatunk a támogatására, csak hibáztat, nem dicsér, kivételezik, túl sokat vár vagy túl megengedő, változtatja a hangulatát, összességében alkalmatlan az irányításra. Miután jól kipanaszkodták magukat a munkatársak, mindenki megy a saját dolgára. De mi a helyzet akkor, ha a vezetőnek van problémája egy dolgozóval, és nem tud vele az egyről a kettőre jutni? Pőcze Gertrúd coachot kérdeztük.

– Egy vezető nem beszél a beosztottakról, a velük kapcsolatban felmerülő problémákról nyilvánosan. Ha jól működik a HR, velük megtárgyalhatja a helyzetet, de egyébként a vezető magányos – hogy mennyire az, arra a coach megtörtént esetet mesélt.

– Női főnöke volt egy Z-generációs fiúnak egy középvállalatnál, aki megkérte, hogy végezzen el egy munkát, mire a fiatalember közölte, hogy nem hajlandó. Amikor a vezető szóvá tette a viselkedést, a fiú ártatlan szemmel nézett rá, majd kijelentette: úgy érzi, összeesküdtek ellene. A vezető dühös lett, ám mosolyogva, észrevétlenül beleállt a játszmába, és szinte elnézést kért, amiért feladatot adott. Eric Berne pszichiáter tranzakcióanalízis-elméletét alapul véve a vezető érzelemmentes „felnőtt” szereplőként azt mondhatta volna: „ellened semmiféle összeesküvés nem zajlik, egyszerűen figyelmeztettelek, hogy nem végezted el a feladatot, és ez a fajta hozzáállás nem elfogadott ennél a cégnél”. Ehelyett a dolgozó „alázatos kisgyermek” szerepből átment lázadó-manipulatív szerepbe, a vezető pedig a benne felgyülemlett összes dühét „szigorú szülő” szerepben élte meg. A konfliktusok nem szűntek. Coachhoz fordult a vezető, és amint megtanulta érzelemmentesen, határozottan kezelni a helyzetet, feloldódott a konfliktus.

Pőcze Gertrúd szerint ilyenkor jó, ha szembenéz azzal egy vezető, hogy épp egy játszma kellős közepén van. És ahhoz, hogy fel tudja oldani a hasonló helyzeteket, más eszközök is rendelkezésére állnak. A DISC viselkedéselemző modell például, amely szerint mindenki négy viselkedési stílusba sorolható. E stílusok – domináns, befolyásoló, stabil és szabálykövető – mindenkiben megvannak, de más-más arányban. A modell fogódzó azoknak, akiknek a munkája emberekkel kapcsolatos, és szeretnék jobban megérteni mások működését. Segít megtalálni a kollégákhoz a kulcsot, amivel a legkönnyebben együttműködésre bírjuk őket. Jó módszer még az asszertív kommunikáció elsajátítása, amikor egyidejűleg vesszük figyelembe mindkét fél érdekeit. Amikor nehéz érzelmi szituációkban is képesek vagyunk meghallgatni a másik felet, önbizalommal, őszintén fejezzük ki akár a negatív érzéseinket is, mindezt anélkül, hogy manipulatív, passzív vagy agresszív üzemmódba váltanánk. Jobb munkahelyi kapcsolatokat eredményez az asszertivitás, csökkenő stresszt és egyre több win-win szituációt.