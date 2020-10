Molnárt mosdatja a baloldali propaganda

Megszűnt Virányi Balázs igazgatósági tagsága a Vasivíz Zrt-ben, ezért a Győri Ítélőtábla hivatalból szüntette meg az eljárást, és ezért helyezte hatályon kívül a Szombathelyi Törvényszék ítéletét. Az elsőfokú ítéletben azt mondták ki, hogy törvénytelen volt Molnár Miklós kinevezése a Vasivíz Zrt. élére.

„Döntött az ítélőtábla, nem volt szabálytalan Molnár Miklós vezérigazgatói kinevezése a Vasivízhez” – ezzel a címmel indította be a nyugat.hu a baloldali propagandát. A valóság ehhez képest az, hogy a Győri Ítélőtábla az ügyben nem ítéletet, hanem végzést hozott, amelyben az áll: „Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárást hivatalból megszünteti.”

Virányi Balázs, a Vasivíz Zrt. korábbi igazgatósági tagja juttatta el szerkesztőségünknek az erről szóló dokumentumot. Abból pedig egyértelműen kiolvasható: érdemben nem vizsgálta a Győri Ítélőtábla azt, hogy Molnár Miklós vezérigazgatóvá választása megfelelt-e a jogszabályoknak. Virányi Balázs 2020. szeptember 10. óta már nem tagja a Vas megyei zrt. igazgatóságának, ezért – ahogy az a végzésben is olvasható – „tisztsége megszűnésével keresetindítási joga is megszűnt”.

A baloldali online portál nem csak ebben igyekszik megtéveszteni olvasóit: a propagandacikkben arról is írnak, hogy „Molnár egyébként bíróságon támadta meg” a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozatát. A valóság ezzel szemben az, hogy nem Molnár, hanem a Vasivíz Zrt. támadta meg a Fővárosi Törvényszéken a MEKH határozatát. Ezt azért is lehet tudni, mert Czeglédy Csaba képviselői javaslatára a szombathelyi közgyűlés az augusztusi rendkívüli ülésen az alábbi határozatot fogadta el: „Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése javasolja a Vasivíz Zrt. közgyűlésének, döntsön abban a kérdésben, hogy Molnár Miklós munkajogviszonyának megszűnését követően a Zrt. ne vonja vissza azon jogorvoslati kérelmeket, amelyek a vezető állású munkavállaló vezetői tapasztalata megfelelőségével folyamatban lévő közigazgatási perben benyújtásra kerültek, és továbbra is vegye igénybe valamennyi jogorvoslati lehetőséget.”

Tehát nem Molnár Miklós finanszírozza azokat a pereket, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy szerintük szakmailag alkalmas a vezérigazgatói pozícióra, hanem azok költségeit közpénzből a Vasivíz Zrt. fizeti. Ismert: másfél millió forint bírságot a Vas megyei vízszolgáltató már fizetett a MEKH számára azért, mert Molnár Miklósnak nem volt meg a megfelelő, víziközmű-szolgáltatásban szerzett tapasztalata, és úgy töltötte be a Vasivíz Zrt. vezérigazgatói pozícióját.