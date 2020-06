Nem zárnak be az óvodák és a bölcsődék a nyáron Szombathelyen

Dr. László Győző alpolgármester videóüzenetét Szombathely közösségi oldalán tették közzé.

Nehéz időszakon vagyunk túl a koronavírus miatt. A kisgyermekes szülőknek a gyerekek felügyeletét is meg kellett oldani, így több szülő kimerítette évi szabadságkeretét is. Dr. László Győző alpolgármester vieóüzenetben jelentette be, hogy nyáron is nyitva lesznek az óvodák és a bölcsődék Szombathelyen, hogy ezzel is segítsék a szülők munkába való visszatérését.