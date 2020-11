Olvad a szocialista párt Vas megyében?

Az MSZP-ből kilépett és átlépett a Momentumba dr. László Győző. Azt egyelőre nem tudni, hogy az alpolgármester miért fordított hátat az szocialista pártnak. Egy biztos: Tóth Bertalan, az MSZP elnöke korábban úgy nyilatkozott: aki kilép az MSZP-ből és más párt színeiben folytatja, nem fogja bírni az MSZP támogatását.

Miközben Szombathelyen a Vásárcsarnokot ma nem tudták kinyitni, mert nincs még meg az új csarnok használatbavételi engedélye, Szombathely alpolgármestere, dr. László Győző, Nagy Donát, a Momentum szombathelyi szervezetének vezetője és Iker Áron megyei közgyűlési tag Budapesten tartott sajtótájékoztatót Fekete-Győr András elnökkel. Közösen jelentették be: dr. László Győző csatlakozott a Momentumhoz és a jövőben annak színeiben politizál. Az alpolgármester arról beszélt, a közös munka 2018-ban kezdődött, amikor Szombathelyen első közös ellenzéki jelöltként győzni tudott az időközi választáson. Majd 2019-ben a Momentum is támogatta az Éljen Szombathely Egyesület választási szövetségét, és akkor is győzelmet tudtak elérni.

A politikus nem először csatlakozik egy pártszervezethez, hiszen politikai pályájának építését a szocialista pártban kezdte. Az MSZP-ből azonban sajtóértesülések szerint már kilépett. Hogy mikor tette ezt és miért? Vagy esetleg kizárták-e? – az érintett mellett megkérdeztük Horváth Somától is, az MSZP Vas megyei elnökétől. A szocialista párt vezetőjénél arra is rákérdeztünk, hogyan értékeli László Győző mostani döntését? Különös tekintettel arra, hogy Tóth Bertalan az MSZP elnöke korábban – két budapesti kerületi polgármester DK-hoz való igazolása kapcsán – úgy nyilatkozott: „Néhány ember örömlányos mentalitása nem zavar bennünket.”Tóth Bertalan azt is hozzátette: „Politikai hibát követ el, aki kifejezetten az MSZP kifosztására építi személyzeti politikáját, és konfliktust generál az ellenzéki oldalon!”

Az MSZP-ben egyébként akkor nagy port kavart a politikusok átállása. Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője akkor azt mondta: „Nem az ellenzéki pártokon belül mozgás a megfelelő stratégia 2022 előtt, ha le akarjuk váltani a kormányt.„

Kérdéseinket elküldtük László Győző és Horváth Soma részére, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.