Ötödik alkalommal tartottak aratási végzőt a szabadidőparkban

Jó lett az idei termés, hangzott el az ötödik alkalommal megrendezett aratási végzőn, ahová meghívást kapott a megyei gazdakörök elnöke is.

Ötödik alkalommal tartottak a gazdák aratási végzőt múlt héten, szombaton a Kossuth utcai szabadidőparkban. A mintegy negyven gazdát és vendégeiket dr. Németh Kálmán, a gazdakör elnöke köszöntötte, Papp György alelnök pedig röviden beszámolt az idei termésről. Mint elmondta, elfogadható termésátlagot hoztak a már learatott termények – őszi és tavaszi árpa, repce, búza, facélia, zab – hátravan még a napraforgó és a kukorica betakarítása, amelyeknél szintén bíznak a jó minőségben és a megfelelő mennyiségben.

Szabó József polgármester hangsúlyozta: a jó termést a gazdák szorgalma mellett annak is köszönhetik, hogy a települést és környékét idén elkerülték a komolyabb viharok. Szó esett az önkormányzat által karbantartott mezőgazdasági utak felújításáról és arról, hogy miként eddig is, a jövőben is támogatják a gazdakört.

Részt vett a rendezvényen Csánig polgármestere, Joó Ferenc, valamint Horváth Attila, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke is, aki az év eleje áll a megyei szervezet élén.

Horváth Attila a kőszegi mezőgazdasági középiskolai tanulmányai után a mosonmagyaróvári egyetem gazdasági agrármérnöki karán szerzett diplomát, azóta Nádasdon, a családi gazdaságban dolgozik. Mint elmondta, a megyében sok jól működő, aktív gazdakör van, melyek közül a répcelaki magasan kiemelkedik. Jól mutatja ezt az is, hogy az itteni gazdák közül is többen vettek részt a Magyarok Kenyere elnevezésű jótékonysági kezdeményezésben, amelynek célja a határon innen és túl élő rászoruló magyar gyerekek ellátására irányuló terménygyűjtés volt.

Az idei termést és a gazdálkodókat Szakál Szilárd katolikus plébános áldotta meg.