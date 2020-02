Sárvár polgármestere összegezte az eltelt tíz év eredményeit is

Tizedik alkalommal tartották meg a polgármesteri évértékelő-évkezdő találkozót, ezúttal új helyszínen, a tavaly átadott ZeneHázában.

A sárvári évértékelő résztvevőit Ágh Péter országgyűlési képviselő köszöntötte. Kiemelte, hogy akik most itt vannak, mind Sárvár sikerének a kovácsai, nekik köszönhetően valósulhattak meg az elmúlt időszak hatalmas fejlesztései. – A sárvári városvezetés ismét széles körű felhatalmazást kapott tavaly a város polgáraitól, ez még sokáig irányt ad a közös munkához – hangsúlyozta Ágh Péter.

A város elmúlt évét összefoglaló film levetítése után Kondora István polgármester azzal kezdte értékelőjét: a mostani jó alkalom az eltelt 5-10 esztendőnek a leltárához is. – Azt a munkát folytatjuk, amit elődeink elkezdtek és ez elég feladatot ad a következő tíz évre is.

A polgármester így folytatta: – Sárváron a házasságkötések száma még nem közelíti meg a néhány évtizeddel ezelőtti adatokat, azonban enyhe növekedés már tapasztalható a házasulandók számában. 2019-ben Sárvár lakossága 14.705 fő volt, 105 újszülött látta meg a napvilágot, 151-en haláloztak el és 119 házasságot kötöttek, ezen túl 35 honosítás történt.

– A kereskedelmi szálláshelyek tavalyi vendégforgalma alapján Sárvár továbbra is a tíz legnépszerűbb magyar település között a nyolcadik helyen szerepel. Országosan is kimagasló mértékben nőtt mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma. Sárváron 2019-ben 532 ezer kereskedelmi vendégéjszakát töltöttek el a belföldi és a külföldi turisták – tért rá az idegenforgalmi fejlődés szám-

adataira a polgármester.

A belföldi vendégéjszakák száma 8,8 százalékkal, a külföldi vendégéjszakáké pedig 9,1 százalékkal emelkedett, összességében pedig 9 százalékos volt a vendégéjszakák számának növekedése. Olyan városokat előzött meg ezzel Sárvár mint Győr, Eger, Szeged, Gyula, Debrecen és Harkány.

– Tavaly 780 ezer látogatója volt a Sárvárfürdőnek, ez az elmúlt évek legkimagaslóbb száma. A kiemelkedő eredményekben nagy szerepe van a sárvári fürdő bővülő szolgáltatás-kínálatának, amelyet a jövőben tovább kell bővíteni – sorolta a kedvező adatok hátterét a városvezető.

A rendezvényen közreműködött Fliegler Johanna, a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola furulyanövendéke, Sipos Dorina, a Szent László Katolikus Általános Iskola diákja, a Ma’mint ’Ti Színjátszó csoport és a Gárdonyi Géza Általános Iskola 6. osztályos Színkottás Csengettyűsei.

A jubileumi évindítón a hagyományhoz híven mutatták be Sárvár 2020. évi borát. Ebben az esztendőben a Pannonhalmi Főapátság pincészetének fehér bora lett. A rendezvény végén a város borával koccinthattak a jelenlévők Sárvár sikereire.