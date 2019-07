Szélünnep, óvodaátadó és születésnap Ikerváron

A hagyományos Szélünnep mellett szombaton átadták a felújított óvodát és megünnepelték azt is, hogy a művelődési ház negyvenéves lett

A 29. Ikervári Napok szombaton a gyermekek labdarúgótornájával kezdődött, 15 órakor az Ikervári Mesevár Óvoda felújított épületének átadásával folytatódott. Fehér Ferenc polgármester emlékeztetett: minden 2015-ben kezdődött, amikor beadták a pályázatot, 2016-ban kapták meg az értesítést, hogy nyertek, egy évvel később a megítélt 50 millió forint is megérkezett az önkormányzat számlájára, de a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak késve kezdődhettek meg a munkálatok. Megújult a külső homlokzati szigetelés, korszerűsödött a fűtési rendszer, az elektromos hálózat és a világítás is.

Lecserélték a tető héjazatát, telepítettek egy napelemes rendszert, felújítottak egy vizesblokkot is.

A beruházástól nagyon komoly energetikai megtakarítást várunk – hangsúlyozta a polgármester, aki hozzátette, az épület a felújításnak köszönhetően kerekesszékkel is megközelíthetővé vált. Elhangzott, az önkormányzatnak már van egy csaknem 26 millió forintos elnyert energetikai pályázata a polgármesteri hivatal épületére, és tervben van egy bölcsődei pályázat benyújtása is a Magyar Falu Programban.

V. Németh Zsolt ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos hangsúlyozta: a települések vezetői akkor lehetnek igazán elégedettek, ha fel tudják mutatni, hogy iskolájuk életképes, ehhez azonban tele kell, hogy legyenek az óvodák is. Ikervár jövője is ezen múlik. Ezt segíti az a soha nem látott mértékű családtámogatási rendszer, amit a kormány elindított.

Kilenc év alatt több mint két és félszeresére nőtt annak a támogatásnak a mértéke, amely a gyermekvállalást segíti, valamint ez a rendszer biztosítja azt is, hogy országszerte megújulhatnak az óvodák, a program 369 intézményt érint, ezek közül 17 Vas megyei. V. Németh Zsolt kiemelte: az ikervári óvodafejlesztéssel korszerűsített fűtési rendszer nemcsak az egészséget óvja és a közérzetet javítja, de jelentős összeget meg is spórol az önkormányzatnak, az így felszabadult forrást pedig különböző közösségi eseményekre lehet majd fordítani.

– A felújított épületen azonban a legfontosabb mégsem látszik, az ugyanis az óvónők által kialakított szeretetteljes légkör, amely lokálpatriótákká, jó magyarokká neveli a gyerekeket, akik kultúránk megismerésével jól érzik majd magukat a bőrükben – fogalmazott a miniszteri biztos.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke azt kívánta, hogy az óvoda meg­újult épületét nagy szeretetben használják sokáig és minél többen. Az ünnepség zárásaként a gyerekek adtak műsort.

Az átadó után kezdődhetett a Szélünnep, az óvoda udvarán már főttek a különféle finomságok. A helyi polgárőrök csapata igazi különlegességet választott bográcsételnek, ugyanis gombás sertésragut készítettek tejszínes habarással és spagettivel. Elárulták, bár valóban több csapat főz és zsűri is van, amelyik értékel, nem az a fontos, hogy ki nyer, hanem hogy jól érzik magukat együtt. Az igazi főzőverseny persze nem is szombaton volt, hanem vasárnap.

Pár éve már, hogy kétnapos a falunap. Az első nap a már említett Szélünnepé, amit a falu határában lévő 17 szél­torony üzemeltetői honosítottak meg. Ilyenkor az óvodában a főzés mellett sorversenyeket tartanak a gyerekeknek, és lovas kocsival viszik ki őket a szélkerekekhez.

A vasárnap a hagyományos falunapi programok ideje és ilyenkor köszöntik az újszülötteket is, akiknek az önkormányzat egy folyószámlát nyit 20 ezer forintos kezdő tőkével, amelyhez a gyerekek 18 éves koráig csak hozzárakni lehet a pénzt, kivenni belőle nem. Mint megtudtuk, az elmúlt egy évben 21 gyermek született.

Ezúttal azonban nemcsak a gyerekek születését ünnepelték, hanem a negyven évvel ezelőtt megalapított Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár létrejöttét is. Szombaton 19 órakor beszédek, műsorok, és egy kiállítás segített visszaidézni az elmúlt négy évtized történéseit a zsúfolásig telt teremben.

Pásti József igazgató elmondta: a 650 négyzetméteres, kétszintes épület kezdetektől fogva intézményként működik, jelenleg tizennégy művelődő közösséggel. A művelődési házat a falu lakosságának tíz százaléka: 170 ember látogatja heti rendszerességgel.

Az ünnepségen Szabó Béla egykori tanácselnöknek és az akkori vb-titkárnak, Horváth Vilmosnénak is emlékező oklevéllel mondtak köszönetet, mert munkájukkal segítették a település legfontosabb közösségi terének létrejöttét.