Szent Flórián katonái a vasvári tűzoltó egyesületben a 19. század óta tevékenykednek

A mi szabadidőnk az Önök biztonsága – ennek jegyében dolgozik a Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, és vele együttműködve a Vasvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság. A városon kívül még tizen­nyolc hegyháti települést vállaltak.

A tűzoltó egyesület a legrégebb óta működő szervezet a városban, a legelső 1877-ben alakult, aztán az alapító Barabás István bevonult katonának, az egyesület feloszlott, de 1883-ban újraalakult. Nagy hagyományait generációról generációra erősítik az utódok; amelyik családban volt már tűzoltó, valószínűleg egy leszármazott továbbviszi a segítségnyújtás gyakorlatát. Hét főállású és tizenöt önkéntes tűzoltóra lehet számítani, ha baj van; riasztás esetén vonulnak Vasvárra, Alsóújlakra, Kámba, Szemenyére, Rábahídvégre, Püspökmolnáriba, Oszkóba, Olaszfára, Pácsonyba, Győrvárra, Hegyhátszentpéterre, Petőmihályfára, Telekesre, Gersekarátra, Csehibe, Csehimindszentre, Bérbaltavárra, Csipkerekre és Mikos­széplakra. Szertárukban két gépjárműfecskendő áll startra készen. Érdekes a vonulási statisztikájuk a megye más tűzoltóihoz képest: általában több a műszaki mentési feladat mindenhol, a vasváriaknál azonban több a tűzeset. Jellemzően olyan lakástüzekhez hívják őket, ahol idős, egyedül élő emberek élnek, és nincsenek karbantartva az épületek. De okozott már gondot tűzhelyből kipattanó szikra, eltömődött kémény, nem megfelelő fűtőanyaggal tüzelt kazán.

Előfordult, hogy egy nénihez háromszor mentek ki, mert el volt tömődve a füstcső, és a kazán füstölt. Olyan is megesik többször, amikor nem tűz miatt, de be kell törni az ajtót, mert a szomszédok napok óta nem látták az illetőt. A vízi balesetek közül emlékezetes a Mikulás története, aki nyáron vette fel a Télapó-ruhát, és abban akarta átúszni a Rábát. Nem sikerült, négy nap múlva találták meg a tűzoltók, fennakadt egy ágon a vízben, ladikkal mentek érte. A közelmúlt káresetei közül kiemelik azt, amikor a bérbaltavári parkettagyárban küzdöttek a lángokkal és a hőterheléssel. Tizenöt órát dolgoztak ott, olyan forróság volt, hogy leolvadtak az alumíniumajtók, lefolytak a falon a műanyagkonnektorok. Sok víz kellett, messze volt a tűzcsap, nehéz munkát végeztek. Amióta létezik a 112-es segélyhívó szám, kevés hívás fut be közvetlenül hozzájuk, néha mégis beszól valaki, ha kocsiból erdőtüzet lát, vagy például szúnyogirtáskor arról értesítették őket, hogy füst van a város főterén, pedig csak ködszerűen szállt le a permet.

A vasvári tűzoltók büszkék a múzeumukra, amelyet úgy tudtak kialakítani, hogy egyszer beázott a tetőszigetelés, a helyreállítására nem volt pályázat, de múzeum létrehozására nyertek ötmillió forintot, azzal együtt lett új tető is. A tűzoltóság emeletén rendezték be a múzeumot, ahol megtalálható például az alapító tűzoltóparancsnok, Barabás István zongorája, amelyet egy fürdőkádban találtak meg a régi Tretter-házban. Túl hosszú ideig csöpögött rá a kazánból a víz, felázott a politúrja, újrahangolni nem lehet, de megszólaltatható. Barabás István kántortanító és orgonatervező volt, írt könyveket a tűzoltómunkáról, a Szépligeti Tűzoltóság című műve sokáig alapmű volt. 2010-ben megcsináltatták az egyesületi zászló másolatát (az eredetit ellopták), a zászlórúd azonban 1897-es, a zászlószegek is őrzik benne a történelmi neveket: Festetics Tasziló az egyesület fővédnöke volt, a felesége a zászlóanya. Megvan a kismákfai zászló is a 19. századból, de az anyag plexi alatt van, hogy védjék, nem loboghat. Szent Flórián eredeti szobrocskájának legendája az, hogy a vasvári Szent Mihály templomból származott 1429-es dátummal. Az udvaron álló, életnagyságú, modern kori szobrot Sejber Mihály készítette.

A tűzoltók parancsnoka 32 éve Németh László (akinek már az édesapja, a nagypapája is tűzoltó volt), az egyesület elnöke Bozzai Lajos (szintén tűzoltó felmenőkkel), a köztestület elnöke Séllei László (aki baráti kapcsolatok révén került az egyesületbe). Legalább tíz nő is csatlakozott hozzájuk, főleg tűzoltófeleségek, ők nem vonulnak, hanem a háttérmunkákat végzik. Gyakran vannak közösségi rendezvényeik, jól főznek, ötletesen sütnek, kétszer elnyerték a Vasvári Rétes Fesztivál első díját, egyszer a chilis-paprikás, másszor a pálinkás-meggyes rétesükkel. Gyakran indulnak versenyeken, a fizikai erőnlétükért rendszeresen gyúrnak, konditermüket az utóbbi öt évben szerelték fel gépekkel. Tavaly megnyerték a megyei tűzoltó szakmai versenyt önkormányzati kategóriában; 2014-ben a Hegyhát Vidék Rendjéért Díjat kapták. Úgy tartják, hogy akit egyszer tűzközelbe kerülve a füst megcsapott, a segítségadás megérintett, az már biztosan köztük marad. Az egyesület a fiatalok számára mindig nyitott.