Szerdától még több árus kínálja portékáját a vasvári termelői piacon

Két éve nyílt meg a pályázati támogatásból felújított vásártéren a helyi termelői piac. Szerdától még több árus kínálja helyben termelt portékáját a város határában.

– Szerdánként zöldség, gyümölcs, tojás, füstölt húsáruk, sajtok, mézek közül válogathatnak a helyiek hétről hétre. Az önkormányzat most a Pannon Helyi Termék Klaszter kezdeményezése mellé állva a piac helyitermék-kínálatának bővítését határozta el – mondta el Tóth Balázs polgármester.

Hozzátette: a klaszter szervezésében még több vasvári, hegyháti őstermelőt, kistermelőt szólítanak meg és hívnak el a szerdai piacnapra. A kedvezmény a helyi árusoknak kivétel nélkül jár: helypénzt ugyanis nem kell fizetniük a helyi termékekkel érkezőknek,

és pavilont is adnak nekik. Sőt a szerdai kibővített piaci napon csomagolópapírt kaphatnak majd „vasvári piac” felirattal.

Külön pultnál kézfertőtlenítésre is lesz lehetőség. A klaszter szervezői máris tesznek azért is, hogy a piac ne csak vásárlás, hanem társadalmi-közösségi esemény legyen. „Kisbírót” kértek fel, aki kidobolja a legfontosabb tudnivalókat a piaccal kapcsolatban, és utcazene is színesíti a programot. A kisbíró fontos szereplője lesz tehát a piacnapnak szerdán.

– Sokan nem is tudják már, hogy volt egykor kisbíró a falvakban, nagyközségekben. Ám az idősebbek emlékezhetnek még a települések régi hírmondóira – emelte ki Tóth Balázs. A programot megálmodó Pannon Helyi Termék Klaszter munkatársai a piacra

látogatók véleményére is kíváncsiak lesznek. Kérdőíven lehet javaslatot tenni, ki milyen ideális piacot képzel el, milyen javaslataik vannak a működés még jobbá tételére.

Az ötleteket kis, a piaccal kapcsolatos ajándéktárgyakkal jutalmazzák. – Örömmel vennénk, ha a helyi termelői piac állandó szereplőivé válnának az új árusok, és minden szerdán találkozhatnánk velük a vásárlók megelégedésére – nyomatékosította Laki Edina

szervező.

A hatósági előírásoknak megfelelően a helyben termelt árukkal érkezőknek őstermelői igazolvánnyal kell rendelkezniük. Annak pedig,

aki feldolgozott zöldség- vagy gyümölcsáruval, tartós élelmiszerrel érkezik, a kistermelői igazolvány jelenti a jogszerűséget az árusításhoz. Tehát szerdán érdemes fülelni a kisbíró dobolását.