Szezonnyitó Szarvas József portáján – Zongora a fűben, avagy kitárul a kert

A Szarvas József színművész viszáki portáján működtetett Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria (KAPSZ) „hivatalosan” is megnyitotta a szezont: kitárult a kert.

Tárt kert – ez is egy megszokott programpont Viszákon. Az idei szezonnyitón a galériában Atlasz Gábor festőművész mutatkozott be, a fűben föl­állított zongorán pedig Fülei Balázs zongoraművész játszott. Nem maradt el a vacsora – hiszen Szarvas Józsefék kiváló házigazdák – és a vendégsereg sem. A nyár tehát Viszákon is megnyílt, jó lesz böngészni a programot. De ha már kert, sőt Tárt kert. Szarvas József – a bolondosnak tűnő – Szimeonov-Piscsiket játssza a Nemzeti Színház Csehov-előadásában, a Meggyeskertben, különös hangulatú Purcarete-­rendezésben.

Érdemes lenne megnézni, vajon milyen utakon juthatunk el Csehov mágikus kertjéből – ahol már nem adnak sok meggyet a fák, de tavaszonta csodálatos fehér ruhába öltöznek – a viszáki Szarvas-porta kertjébe. Vagy a Tündérkertbe – nem csak Viszákon. Mintha Csehov kivágott meggyfáit próbálnák meg újra életre kelteni minden egyes Tündérkertben. Ljubov Andrejevna talán a kerti zongorának is örülne.