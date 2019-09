Szülők és gyerekek a gyarapodó faluban

A tavaly augusztus óta született gyerekeket fogadták Táplánszentkereszt polgárává szombaton a falunapon. Hosszú a névsor és csaknem másfél évtizedes a hagyomány.

Minden évben az előző év augusztusa és az adott év ­július 31-e között született gyermekeket fogadják ünnepélyesen a település polgárává a táplánszentkereszti falunapon. Idén 25 gyermeket és szüleiket szólította Tőke Mónika védőnő. Emlékeztetett, hogy most fejezik be az általános iskolát az először polgárrá fogadottak, hiszen 14 éves a hagyomány, azóta csaknem négyszáz kicsit köszöntöttek.

– Hiába találná ki a kormány a támogatások sorát, ha nem lennének a szülők – méltatta a gyermeket vállalókat V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. A különleges hagyományt is kiemelte: a rítust, amellyel kimutatják, hogy a gyermek tágabb közösségét is gyarapítja. A gyarapodás itt az infrastrukturális beruházásokon is látható – ezeket Perl János polgármester vette sorra.

Mint mondta, igyekszik a településvezetés méltó intézményi környezetet teremteni a családoknak, megújult az önkormányzati konyha, a művelődési ház, a szociális alapellátó, az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épülete. A Magyar falu programban remélnek még sikeres pályázatokat, egyet már nyertek: a 2,9 millió forintból vásárolt orvosi műszereket jelképesen dr. Teleki György háziorvos vette át a polgármestertől.