Támogatással fejlődhet a robotika klub

Idén közösen rendezte meg bálját Vas megye és Szombathely. A tombolákból származó bevételt jótékony célra ajánlották fel.

A Nyitra Utcai Általános Iskolában működő Crome Robotikai Klub több mint egymillió forinttal lett így gazdagabb. A pénznek pedig már meg is van a helye, fejlesztésekre és versenyeztetésre költik majd.

– Egy-egy készlet több mint százezer forintba kerül, a versenyekre való kijutás pedig milliós összegeket emészt fel – mondta Schubert József, a klub vezetője. Most is egy versenyre készülnek, Csehországba mennek jövő héten, ahol gyorsasági pályán és egy összetettebb versenyszámban is megméretik majd magukat. A nemzetközi versenyen százhatvan csapat szerepel majd, a szombathelyi klub két gárdával is képviselteti magát az összecsapáson.

Elmondta, körülbelül nyolcan járnak hozzá rendszeresen, nem tanít, projekteket oldanak meg közösen a gyerekekkel. Hagyja őket fejlődni, tanulni, csak akkor segít, ha elakadtak a fiatalok. A legkisebb klubtag amúgy negyedikes, a legidősebbek pedig már gimnáziumba járnak. A város több iskolájából is érkeznek gyerekek, mindenkit fogadnak, aki érdeklődik a programozás iránt. A gyerekek pedig lelkesek, a csütörtökön 16 órakor kezdődő program előtt még arról egyeztettek, mit kell állítani, átprogramozni ahhoz, hogy jobban teljesítsen az építményük a robotszumóban. Merthogy az átadás része egy kis bemutató is volt. Ebben azon harcoltak egymással az előre beállított robotok, hogy melyik tudja kitolni ellenfelét a felállított küzdőtérről. Szenzorok és alaposan kidolgozott programok dolgoztak azon, hogy a gépek megtalálják egymást és „harcoljanak”.

Az egymillió-tízezer forintot Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, valamint dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere adta át a klubnak. A polgármester elmondta, a csapat nagyon jó eredményeket tudhat magáénak és örül, hogy végre ő is megnézheti, mi zajlik egy ilyen szakkörön. Gratulált a fiataloknak, reméli, a jövőben is jól szerepelnek majd a versenyeken, és azt is, hogy ez az adomány hozzájárul a fejlesztésekhez, a fejlődéshez.