Tanácsok a nyári kiégés ellen

Egy apró változás a megszokott tevékenységekben, mozgás a szabadban vagy akár egy rendrakás is sokat lendíthet a nyári munkakedvünkön.

Dolgozni a forróságban meglehetősen frusztráló és megterhelő, pláne úgy, ha a körülöttünk lévő munkatársak sorra veszik ki a szabadságukat, és egy kellemesen hűs vízpart mellől posztolják a vidámabbnál vidámabb képeiket. Nem véletlen, hogy a nyári időszakban a munkavállalók 20 százaléka érzi úgy, hogy jóval kevésbé produktív, mint általában. Sokan ilyenkor menekülnének a munkahelyükről, de ezt a legritkább esetben tehetik csak meg. A vasigazdasag.hu legfrissebb összeállításában jó néhány mo­tivációs tanácsot ad a nyáron is dolgozni kényszerülő munkavállalóknak. Ezek szerint hasznos lehet valamilyen szabadban elvégzett mozgást iktatunk a napba, például ha a szabadban esszük meg az ebédünket, kerékpárral megyünk dolgozni, de az is sokat segíthet, ha teszünk egy kört az irodaház körül.

Ha motiválatlannak érezzük magunkat, állítsunk be egy 15 perces időzítőt, és ez alatt az idő alatt próbáljunk valamilyen tevékenységgel végezni. Változtassunk a megszokott napi rutinon, hogy ne ugyanolyan legyen minden napunk, ha rugalmas a munkaidőnk, kezdjünk korábban és menjünk haza előbb. Fogjunk bele valami új elsajátításába. Ha a kollégák távolléte egyben nyugalmasabb környezetet is teremt, a régóta halogatott, sok időt igénybe vevő feladatoknak is nekiállhatunk. Ez az időszak lehet alkalmas arra is, hogy rendbe tegyük az íróasztalunkat, hiszen a rendszerezés összeszedettebbé tesz.