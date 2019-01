Tartalékos katonák a szombathelyi tűzoltóságon

Katonák látogattak a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra, hogy a tűzoltók munkájával ismerkedjenek január 12-én.

Húsz tartalékos katona érkezett a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra szombaton, hogy látogatást tegyenek a tűzoltóknál ezen keresztül megismerkedjenek a tűzoltók eszközállományával, felszereléseivel. Mindemellett pedig a társszervek együttműködéséről, közös beavatkozások lehetőségéről is szót ejtettek. A szertár megtekintése közben feltehették kérdéseiket és egy próbariasztás részesei is lehettek – számol be hivatalos oldalán a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.