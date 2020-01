Több volt a tűz, mint a műszaki mentés Csepregen

Csaknem nyolcvanszor vonultak tavaly a csepregi tűzoltók, ha pedig nem dolgoztak, kivették a részüket Csepreg közösségi életéből. Eszközfejlesztésről és gyereknapi tervekről is beszélt az elnök.

Összesen 78 riasztás volt tavaly, abból 34 tűzeset és 33 műszaki mentés, téves, és egy gyakorlati riasztás is volt – számolt Kovács András, a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. A vonuló állomány stabilan 14-16 fős, ebben önkéntes tűzoltók is vannak. Az anyagiakról elmondta, hogy az egyesület gazdálkodása stabil és pályázati sikereket is sorolt.

Több mint ötmillió forintnyi eszközbeszerzést számolt és kiemelte, hogy kellett önerőt is hozzátenni, de a régóta várt hőkamerát is megvásárolták és új feszítővágót. Idén vennének egy nagy teljesítményű aggregátort, megteremtenék a laktanya épületének elektromos biztonságát. És idén jubilál a gyerektáboruk: a huszadik lesz, és töretlen az érdeklődés, tavaly csaknem 50 gyerek „lett egy hétre tűzoltó”. Kovács András arról a tervről is beszélt, hogy idén Csepreg adna otthont a megyei tűzoltóversenynek.