Tücsi közösségi oldalán búcsúzott édesanyjától

Három héttel ezelőtt írtuk, hogy elhunyt az ismert szombathelyi modell, műsorvezető, Aryee Claudia Dedei, vagy ahogy szinte mindenki ismeri, Tücsi édesanyja.

Dr. Aryeené Dr. Sóla Gyöngyi, Szombathely köztiszteletben álló gyermekorvosa volt.

Tücsi így búcsúzott édesanyjától közösségi oldalán:

Jó Édesanyám! Mindig így szólítottalak… Neked is olyan nyers humorod volt, mint nekem. Szeretted. Rajtad kívül pedig nem szólított engem senki Tücsikének… és sajnos már soha nem is fog. Köszönöm, hogy életet adtál nekem, köszönöm a féltő aggódást és a sok turpisságot, amit együtt elkövettünk. A lelkem egy része kiszakadt az elvesztéseddel, de tudom, hogy Te most végre megnyugodtál, és bár borzalmasan fáj, de ez a legfontosabb. Tudod, kemény vagyok, mint amilyennek nevelték mindig is, helytállok, vigyázok a családomra. Sajnálom, hogy csak Fentről, de továbbra is vigyázz ránk Te is kérlek! Nagyon hiányzol! Tücsike