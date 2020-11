Újabb közel 150 személynél diagnosztizálták a koronavírust Vas megyében

Már nagyon közel az ötezres esetszámhoz megyénk.

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, meghalt 92 beteg, 4512 fővel nőtt a fertőzöttek száma. Ezzel a koronavírus hazai áldozatainak száma 3472, az azonosított fertőzöttek száma pedig 161 461 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 121 644 fő, 7 532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 580-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek 23%-a, az elhunytak 26 %-a, a gyógyultak 26%-a budapesti. Eddig 36 345-en gyógyultak meg a betegségből.

Ahogy arról az operatív törzs is beszámolt szerdai sajtótájékoztatóján, hogy a fertőzöttséget tekintve Vas is a rendkívül érintett megyék között van. Sajnos ezt a megállapítást a legfrissebb adatok is alátámasztják, ugyanis szerdáról csütörtökre újabb 148 személynél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, és így már 4943 regisztrált esetet tartanak nyilván Vas megyében.