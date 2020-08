Újra élőben az Ocho Machóval – Csütörtökön a zsinagóga udvarán játszik a zenekar

Szombathely Kirch­knopf Gergő, a zenekar frontembere elárulta, hogy mindig dédelgetett álmuk volt zsinagógaudvarban játszani. A jövő csütörtöki koncert jó lehetőség arra, hogy az engedélyezett, limitált nézőszám mellett végre találkozhassanak kedves hazai közönségükkel.

– A nyár nem erről szokott szólni, sok program elmarad, ezért is örömmel vágunk bele ebbe a lehetőségbe. Örülünk, hogy játszhatunk, örülünk, hogy együtt lehetünk veletek. Hosszú idő óta ez az első alkalom, hogy élő szabadtéri koncerten találkozunk vasi közönségünkkel, és lehet – ne legyen úgy – , hogy egy ideig az utolsó is – mondja az Ocho Macho frontembere. Bár egy ilyen limitált létszámú, intim térben adandó koncertre egy kicsit másképp kell felkészülni, mint egy fesztiválra, Gergő azt ígéri, hogy az akusztikus zenéket elteszik a borongósabb őszi napokra, és Szombathelyen most hangoskodni fognak.

– Sok energia bennünk ragadt az elmúlt hónapokban. Szeretnénk most mindazt, amiért szeretnek minket, egy mosollyal teli estében átnyújtani a közönségnek. Igyekszünk a rajongóink legnagyobb kedvencei közül válogatni, ami általában megegyezik a zenekar ízlésével is. Felcsendülnek majd jól ismert régi dalok, de bemutatunk néhány új szerzeményt is, egy egészen egyedi, szünet nélküli kilencvenperces élménnyé felöltöztetve.

Ahonnan én jövök – kezdődik a zenekar legújabb, Kőszegen forgatott klipje. Erre visszhangzik a cím: Kőszeg-Szombathely, ahonnan MI jövünk, és ahova most érkezünk. Akinek csak egy is kedvence az Ocho Macho dalai közül, annak csütörtök este a Szimfóniában a helye!