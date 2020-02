Ürülék a szélvédőn, jégeső és felkészülés a koronavírusra – Ez történt az elmúlt héten Vas megyében

Összefoglaltuk 2020 ötödik hetének néhány fontosabb történését:

Mutatjuk, hogy zúdult a jégeső Kőszegre

Az elmúlt hét második felében csodás tavaszi időnk volt Vas megyében, azonban január 28-án kedden igazi telet is láthattunk. Bár aznap hűvös volt a levegő, szinte senki nem számított rá, hogy olyan hirtelen megváltozik az időjárás. Azonban délután 16:30 körül a hidegfront elérte megyénket és több helyen is jég hullott alá az égből. Kőszeg pár perc alatt hófehér köntösbe öltözött, ami azonban nem tartott sokáig.

Hiába fut a pénze után a becsapott söptei asszony?

Söptei olvasónk végső elkeseredésében fordult a Vas Népéhez, ugyanis még 2017 augusztusában vállalkozói szerződést kötött egy családi hát felújítására, azonban a dolgok nem a megbeszéltek szerint haladtak. Az asszony a megállapodás szerint fizette az aktuális költségeket, addig a vállalkozó által alkalmazott dolgozók zúgolódtak, mert nem kapták meg időben a pénzt, végül nyilvánvalóvá vált, hogy a munka nem készül el időre, abban állapodtak meg, hogy M. István a határidőig köteles minden anyagot leszállítani, a munkájáért járó pénzt azonban nem kapja meg. Időközben az asszony a bírósághoz fordult (a férje elhunyt, a vállalkozót jogerősen egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, és felhívták a figyelmét, hogy tartozását 15 napon belül fizesse meg, ami nem történt meg… A teljes cikkünk ITT olvasható el.

Ürülékkel kenték össze olvasónk autóját Szombathelyen

Szintén olvasói levél érkezett szerkesztőségünkbe, melyben egy sajnálatos, de nem egyedi esetről számolt be.

„A reggeli rutinom után, kissé álmosan ültem a volán mögé, amikor észrevettem, hogy valami fehér papírt lebegtet a menetszél a fekete motorháztetőn. Amint tudtam, megálltam, és nem hittem a szememnek, amikor láttam, hogy egy emberi vagy állati ürülék díszeleg kocsimon, amit aztán egy fehér papírtörlővel vagy wécépapírral kissé szét is kentek rajta”- írta elkeseredve.

Mint kiderült, nem először történt vele hasonló, tavaly nyáron is bemocskolták az autóját. A rendőrséget megkerestük kérdéseinkkel, de a Szombathelyi Rendőrkapitányságra nem érkezett ilyen esetről bejelentés.

A Markusovszky kórház felkészült a koronavírusra

Kína hatodik legnépesebb városában, a tízmilliós Vuhanban, tört ki járvány 2019. december végén egy korábban ismeretlen koronavírus miatt. Az azóta Kína szinte minden tartományában felbukkanó, tüdőgyulladással járó betegség néhány hét alatt 130-nál több halálos áldozatot szedett. Terjedése ellen, leküzdéséért, az új koronavírus elleni harcban Kínán kívül a világ nagy virológiai laboratóriumaiban folyamatosan dolgoznak. A vírus egyre jobban terjed, Ausztriában is volt gyanús eset. Magyarországon még nincs beteg, de minden magyar kórház, a szombathelyi is felkészült az új koronavírusos betegek fogadására. Arról, hogy ez pontosan mit takar a Markusovszky kórház infektológiai osztályának vezetőjét, dr. Schneider Ferencet kérdeztük. Teljes cikkünket ITT megtekintheti.

Ingyenes szemöldök-tetoválással könnyíti meg a daganatos betegek életét a szombathelyi sminktetováló

Szász Alexandra, szombathelyi kozmetikus, sminkes és szemöldök-specialista minden hónapban egyszer ingyenes szemöldök-tetoválást készít daganatos betegek részére. Már gondolkozott rajta egy ideje, nemrég pedig bejelentkezett hozzá konzultációra egy vendég, aki daganatos betegséggel küzd. Alexandra úgy gondolta, ez volt a jel. Természetesen a szombathelyi szemöldök specialista a kezdeményezés előtt konzultált egy szakemberrel, Dr. Ruzsa Ágnes onkológus főorvosnővel, és megbeszélték, hogy a kemoterápiás kezelés után 6-5 héttel lehetséges elkészíteni a tetoválást.

Mobiltelefonnal szeretett volna parkolni a szombathelyi anyuka, megbüntették

A hölgy facebook posztjában osztotta meg az esetet: éppen gyermekével sietett a városban, ezért választotta a telefonos parkolást. Korábban is élt már ezzel a lehetőséggel és akkor nem merült fel probléma, most azonban egy kis piros csomaggal találkozott a szélvédőjén, mikor visszaért. A poszt alatt sokan beszámoltak hasonló esetről, amikor nem érkezett meg a visszaigazoló SMS. Arról, hogy mi a teendő ebben az esetben, a Szova Zrt.-hez fordultunk. A választ az eredeti cikk végén olvashatja el.