Vadonatúj kisbusz segíti a vasszentmihályi falugondnok munkáját

Kilencszemélyes mikrobusszal gyarapodott a kistelepülés: a falugondnoki szolgálat munkáját segíti a frissen átadott jármű.

Van okunk ünnepelni, mert a Magyar falu programban kisbuszhoz jutott a település – ezekkel a szavakkal nyitotta meg, a járványhelyzetre való tekintettel szűk körben, az átadási ünnepséget Császár István polgármester, aki megköszönte a támogatást, amely révén a járművel gyarapodott a település. V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a Magyar falu program pályázatai a vidéki életminőséget javítják, hozzájárulnak a kulturális, egészségügyi, szociális szolgáltatások igénybevételéhez.

– Most a járványban ennek egy újabb aspektusát is hangsúlyozhatjuk, hiszen másfél évtizede egy közgazdász azt mondta, hogy a falu életképtelen és középkori hagyomány. A válsághelyzet azonban rámutatott, hogy valójában ez az igazán életképes településforma. Amikor ezt védjük, akár egy falugondnoki gépjármű megvásárlásával, akkor nemcsak komfortfokozatot növelünk, hanem egy, a járványok elleni védekezésre legalkalmasabb településformát is fejlesztünk – emelte ki.

Császár István beszélt arról is, hogy Vasszentmihályon négy hónapja működik falugondoki szolgálat, amelyet egy csörötneki fiatalember, Kovács Ferenc lát el. A 14 millió 650 ezer forint értékű falubusz megérkezése előtt saját autójával látta el feladatát.

– A falugondnoki pozíció betöltésére tavaly írtunk ki pályázatot – fűzte hozzá a településvezető. A járműnek a többi között a gyermekek, idősek szállításában, bevásárlások intézésében veszik hasznát a faluban, ha kell, akkor a szomszédos településeknek is be tudnak segíteni, immár saját kisbuszukkal is.