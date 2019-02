Vajon mi történik a laboratóriumban?

Közös egészségügyi előadást szervezett a múlt héten egy civil szervezet és az Egészségfejlesztési Iroda.

A Harmónia Egészségvédő Kör és a Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán működő Egészségfejlesztési Iroda közös szervezésében előadást tartott dr. Hadarits Ferenc PhD, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Laboratóriumának osztályvezető főorvosa A laboratóriumról általánosságban. Mi történik a laboratóriumban előtte és utána? címmel.

Január 30-án délután a Polgármesteri Hivatal Refektóriumában hangzott el az előadás, amely olyan témát fejtegetett, amiről az emberek eddig csak keveset hallottak. Ezt igazolta a téma iránt érdeklődők magas száma is. Nagyon érdekes és sok, a páciensek számára is hasznos információt tartalmazó remek előadás hangzott el, melynek során a főorvos számos újdonságot, a jövő modern labortechnológiáját is bemutatta. A prezentáció végén természetesen kérdéseket is lehetett feltenni, amire választ kaptak a résztvevők.

Az EFI szakmai feladata az ismeretterjesztés, az egészségkommunikáció hatékonyabbá tétele, az egészségfejlesztési ismeretek bővítése, amit az iroda helyi civil szervezetekkel együttműködve va­lósít meg Szentgotthárd és járása települései számára – tudtuk meg Szűcsné Rezsek Erzsébettől, az EFI vezetőjétől. Hasonló célokat tűzött maga elé a több mint húsz évvel ezelőtt megalakult Harmónia Egészségvédő Kör is, mely alapszabályában megfogalmazza, hogy különféle programjaival a lakosság egészséges életmódjának alakításához kíván hozzájárulni. Ezt a közös célt szolgálta a mostani, nagy sikerű közös rendezvény is.