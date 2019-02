Valentin-napon sok férfi is kap virágot a párjától, de akadnak, akik hárítana

Leginkább a fiatalok körében népszerű a Valentin-nap, amely egyértelműen az apró figyelmességek ünnepe. A virágboltok, éttermek és szállodák is várják a szerelmeseket.

Szívecske, csoki, vacsora, virág a Valentin-nap elmaradhatatlan kellékei, ahogyan az odafigyelés és az egymásra szánt idő is – derül ki Valentin-napi összeállításunkból. Egy nappal a szerelmesek napja előtt jártunk utána, mi a helyzet az ünnep megítélésével a vasi megyeszékhelyen. Remélhetőleg nagyon kevés férfi kap rémülten a fejéhez, miközben ezeket a sorokat olvassa, de bizony ez a nap a szerelmeseké, ma van Valentin-nap, Bálint napja.

Magyarországon az ünnep a kilencvenes években indult hódító útjára, és úgy tűnik, népszerűsége nem csökken. Sokan erre a napra időzítik a lánykérést is, igaz, korántsem annyian, mint például karácsonykor, de bizonyára több férfi térdel le ma is, mint egy átlagos csütörtökön. A hagyomány pedig úgy tartja, hogy az ezen a napon kötött házasságok jó csillag alatt születnek. A Valentin-nap gyökerei meglepően régre nyúlnak vissza, egyes vélekedések szerint egészen az ókori termékenység-ünnepekre vezethető vissza, mások szerint a 13. században élt Szent Bálint püspöktől eredeztetik az ünnepet. Persze, hasonlóan minden angolszász országból átvett szokáshoz, ellenzői is akadnak szép számmal.

Ők rendszerint azzal érvelnek, hogy a szerelemnek nem egy napról kell szólnia, semmi jelentősége sincs, meg hogy ez különben sem Valentin – sokkal inkább Bálint-nap. Csakhogy a szerelem napjára ez utóbbi megnevezést senki nem használja – legalábbis a virágüzlet vezetője szerint, akit az idei Valentin-napos trendekről kérdeztünk. Megtudtuk, most a virágbox megy nagyon. Ez tulajdonképpen egy masnival díszített papírdoboz, belsejében egy vizes oázissal, amelybe élővirág van beletűzve. Népszerű még az örökrózsa, amely – bár örökké nem tart – egy-két évig valóban eláll, egy különleges tartósítási eljárásnak köszönhetően.

És szívesen veszik még a desszertcsokrokat is, ezekben tulajdonképpen a bonbonok a virágok, így két legyet lehet ütni egy csapásra. Ilyenkor már keresettek a tavaszi virágok, mint amilyen például a tulipán és természetesen a vörös rózsa népszerűsége is töretlen. A forgalomnövekedésen abszolút megérezni a Valentin-napot, de nem lehet összehasonlítani egy nőnappal vagy anyák napjával – mesélte az üzletvezető. Sokaknak talán furcsán hat, de bizony ilyenkor sok férfi is kap virágot a párjától, persze itt mind formáját, mind színösszeállítását – ami jellemzően zöld-fehér – tekintve egy férfiasabb csokrot kell elképzelni, de a szívecskés díszítés persze elmaradhatatlan.

Hasonló tapasztalatai vannak Kovácsné Mészáros Marietta virágkötőnek is, aki elmondta: Szombathelyen sok olyan középkorú és idősebb férfi él, aki szereti meglepni kedvesét Valentin-napon. Azok a fiatalok pedig, akik ezt a példát látják otthon, a későbbiekben valószínűleg folytatni fogják a hagyományt. – Azt azért látni kell, hogy ez nem a nagy csokrok ünnepe – az inkább a ballagás, meg az anyák napja – a Valentin-nap az apró ajándékok ünnepe – fogalmazott.

Az ajándék mellé pedig sokszor jár egy vacsora is. Több vendéglőben minden évben készülnek is erre az alkalomra, nem lesz ez másképpen most sem. Németh László üzletvezető elmondta, ilyenkor általában zenés estet terveznek. Előfordul, hogy ajándék desszerttel kedveskednek a vendégeknek, és sokszor a terítők és a szalvéták piros színében is visszaköszön a szerelmesek napja. Mint megtudtuk, ilyenkor az asztalok nyolcvan százalékát előre lefoglalják a szerelmespárok, akik többnyire fiatalok, ám nem feltétlenül érkeznek egyedül, mivel sokszor a baráti párok együtt jönnek. Az ő tapasztaltuk az, hogy a Valentin-nap egyre népszerűbb.

Ugyanezt mondta a sárvári hotelmenedzser, Szabóné Simon Andrea: náluk évről évre több vendéget fogadnak Valentin-nap alkalmából. A szobába belépő szerelmespárt bekészített édesség és hattyúformára hajtogatott törülközők várják, este pedig természetesen az elmaradhatatlan gyertyafényes vacsora. A Valentin-napi csomag itt is elsősorban a fiatalok körében népszerű.

– Idén csak egy hagyományos Valentin-napra készülünk a párommal, vagyis egy romantikus vacsorára a kedvenc helyi éttermünkben, de például tavaly Valentin-napon éppen Thaiföldön nyaraltunk. Párom azzal lepett meg – miközben egy tengerparti étteremben vacsoráztunk – hogy megbeszélte a közelben álló hajó kapitányával, hogy a hajó fényreklámján a boldog Valentin-napot! Szeretlek baby! felirat fusson – mesélte Horváth Tamara, akivel a Fő téren futottunk össze.

– Nekünk éppen most egyéves a babánk, így a romantikus vacsora Valentin-napon hármasban lesz, viszont a hétvégén a szüleim vigyáznak Barbira, így akkor irány Sárvár – mondta Tamara barátnője, Király Csilla, aki szerint a Valentin-napot fontos megünnepelni. Lehetőség arra, hogy emlékeztessük egymást, mi a legfontosabb – hangsúlyozta. – Senki nem gondolja, hogy ezen a napon kell csak szerelmesnek lenni, de ilyen alapon a születésnapokat, a karácsonyt meg anyák napját sem kellene ünnepelnünk, ezekkel az ünnepekkel még sincs baja senkinek – felelte Tamara arra kérdésre, mi a véleménye a szerelmesek ünnepéről.

Nem mindenki vélekedik úgy, mint Tamara és Csilla, több kereskedő is arról számolt be, hogy a férfiak között akadnak olyanok, akik láthatóan kényszerből vesznek csak virágot vagy bármi más apróságot, mivel tudják, párjuknak fontos ez a nap. Megint mások tüntetőleg nem ünneplik a szerelmesek napját.

Valószínűleg a Valentin-nap pozitív megítélését illetően a hölgyek vannak többségben, bár az általunk megkérdezettek pont fordítva nyilatkoztak.