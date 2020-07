Van, aki komolyan veszi – és van, aki nem: maszknézőben

Az üzletekben továbbra is kötelező a maszkviselés és a távolságtartás. Vajon mennyire lazult a fegyelem az utóbbi hetekben?

Tipikus helyzetet vázol fel az egyik szombathelyi női butik eladója, Balogh Patrícia.

– Az ajtóban megállva megkérdezik a vevők: kell maszk? Amikor meghallják a választ, felteszik a védőfelszerelést, amelyet addig a legtöbben a kezükben lóbáltak. Mi elvárjuk a maszk használatát, és kézfertőtlenítőt is kihelyezünk. Az utóbbit általában fizetés után használják, bár mi jobban örülnénk, ha érkezéskor is fertőtlenítenének.

Az állomáshoz közeli, nagy forgalmú lerakat tulajdonosa, Sali Krisztina nem rejti véka alá, hogy bizony nagy bajok vannak a fegyelemmel. Szinte egész nap ezen megy a veszekedés. Amióta eltörölték a vásárlási idősávokat, az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a többi korlátozás sem érvényes már. Holott a védőmaszk és a távolságtartás továbbra is kötelező, a szabályszegőknek komoly büntetéssel kell számolniuk. Ottjártunkkor is több vásárló sétált be vírusvédelem nélkül.

– Vásárlója válogatja, ki hogy reagál a figyelmeztetésre. Van, aki előveszi és felrakja a maszkot, van, aki odébbáll, de olyan is előfordul, hogy ha a vevő nem vitatkozik, és csak egy-két dolgot szeretne venni, annak kiviszem a terméket az ajtóhoz. Sajnos van olyan vásárló is, aki megkérdezi, kell-e maszk, és utána mégis besétál a védőfelszerelés nélkül. Olyan is volt, aki azt vágta a fejemhez, hogy csak a rendőr kötelezheti maszkviselésre. Sajnos nekem nincs kényszerítő eszköz a kezemben.

Sipos Kinga, aki a barátnőjével sétál a Fő téren, ugyancsak a kezében tartja a maszkját. Azt mondja, őt nem nagyon zavarja a viselése: amikor bemegy egy boltba, felteszi, és a vonaton is viselni szokta. Takács Ágota unokájával, Bennettel egy kisebb élelmiszerboltból lép ki éppen, maszkkal az arcán. Igaz, hogy fullad a viselésétől, de boltban mindig felteszi, és a biztonság kedvéért egy tartalék is mindig lapul a táskájában mosva, fertőtlenítve.

– Most a vírus miatt mindenki óvatosabb, ha már kettőt köhög az ember, a tekintetek összefutnak – mondja. – Elsősorban azért viselem a száj­maszkot, mert kötelező, de azért aggódik is az ember, amikor hallja az Ausztriából, Horvátországból érkező rossz híreket. Más kérdés, hogy amikor az emberek már mennek a Balatonra meg mindenfele, nem biztos, hogy a bolti bevásárlás a legnagyobb fertőzési forrás. De jobb az óvatosság.

Úgy láttuk, sok kisebb üzletben bizonytalanok az eladók, de inkább megkövetelik a maszkviselést, mint hogy baj legyen. Az egyik táskabolt eladója úgy fogalmaz: az emberek már hozzászoktak a szájvédő viseléséhez, és mivel ő azonnal felteszi, ha valaki belép, a vevők is hasonlóképpen járnak el. Az a véleménye, hogy mivel lehet egy újabb hullám érkezésére számítani, egyszerűbb lenne addig folyamatosan fenntartani a korlátozásokat. Hallott viszont olyanról, aki inkább nem jár vásárolni a megelőző rendelkezések miatt.

A nagyobb áruházakban is változatos képpel találkoztunk. A Spar kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta, hogy üzleteikben a vásárlók túlnyomó része komolyan veszi a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, amelyekre a biztonsági őr és a munkatársak is felhívják a figyelmet. A mindennapos tapasztalat azonban azt mutatja, hogy itt is akadnak szabályszegők.