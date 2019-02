Városmisszió: legyenek ők is emberhalászok

Városmisszió indul a kámoni városrészben. A katolikus önkéntesek nem adományt gyűjtenek, nem kérnek pénzt: az egyházmegye szolgálatát ajánlják fel.

– Döbbenetesen jók a tapasztalatok. Száz lakás közül legalább 95-ben nagyon nagy örömmel fogadták a látogatást, és örömmel vették a leveleket és kis ajándékokat, amelyeket a látogatók átadtak. Bátran vállalkozzunk erre, vigyük szomszédainkhoz, ismerőseinkhez Krisztus örömhírét – invitálta a kámoniakat dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a városmisszióra. Tavaly már voltak ilyen látogatások, ezúttal a kámoni városrészben lesz erre alkalom. A misszió nyitószentmiséjén egy történetet mesélt a püspök: egy halásztársaságról, amelynek tagjai segítették egymást. Ahogy nőtt a társaság, építettek a tengerpartra egy kis irodát.

Hamarosan egy szép vendéglője is lett a társaságnak, nem sokkal később hagyományőrző egyesület alakult, majd szálloda épült. A társaság vezetőit egyre inkább zavarta a halászhajók zaja. Egy idő múlva kiírták a tengerpartra, hogy a partszakaszon tilos a halászat. – Mintha sajnos néha az egyházunk is egy kicsit ilyen lenne. A kereszténység is úgy indult el, hogy hatalmas erővel hirdették Jézus örömhírét. Háromszáz éven át nem voltak templomai az egyháznak, üldözték a keresztényeket. Talán elveszítettük ezt az eredeti lendületet? Van sok szép épületünk, de mintha nem mernénk kimenni a falak közül, hogy újra emberhalászok legyünk – fogalmazott a püspök.