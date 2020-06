Vizeink kiválóak, már csak a jó idő hiányzik

Mind a négy, fürdésre alkalmas tavunk vízminősége kiváló: érdemes megmártózni a Szajki-, a Vadása-, a Hársas- és a gersekaráti tóban is. A járványügyi helyzet miatt azonban a természetes vizeknél is érdemes betartaniuk az üzemeltetőknek, a dolgozóiknak és a vendégeknek is a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) iránymutatását.

Júniusban, szezon előtt ellenőrizte mind a négy engedélyezett Vas megyei természetes fürdővíz minőségét a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. A vízmintákat laboratóriumi vizsgálat alá vetették, amelynek eredményei alapján a hosszúperesztegi Szajki-tó, a hegyhátszentjakabi Vadása-tó, a szentgotthárd-máriaújfalui Hársas-tó és a gersekaráti Olimpia-tó egyaránt kiváló minősítésű. – A fürdővíz-mintavételeket a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályainak meghatározott minőség-ellenőrzési ütemterv szerint kell elvégezniük. Az első mintavételt legfeljebb három héttel a fürdési idény kezdete előtt meg kell tenni, majd további, legalább három mintát kell venni a fürdési idény folyamán azzal, hogy az egyes mintavételek között nem telhet el egy hónapnál hosszabb idő – mondta el dr. Jágerné dr. Szabó Erika helyettes megyei tisztifőorvos, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának vezetője. Kiemelte: a mintákat az átlagosan legnagyobb fürdési forgalom helyén vagy a fürdővízprofil alapján várható legnagyobb szennyezési veszély helyén, legalább 1 méteres vízmélységnél, a vízfelület alatt 30 centiméterrel kell venni. A helyettes megyei tisztifőorvostól megtudtuk azt is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslatai alapján, a koronavírus okozta járványügyi helyzetben a fürdővíz-használati engedéllyel rendelkező természetes fürdőhelyek a többi között azzal a feltétellel látogathatók, hogy a nem közös háztartásban élőknek egymás között meg kell tartaniuk az 1,5–2 méter távolságot. Beszélt arról is, hogy mivel a koronavírus az idősekre és a krónikus megbetegedésben szenvedőkre a legveszélyesebb, a központ a 65. életévüket betöltöttek számára nem javasolja a természetes fürdőhelyek és kültéri medencével rendelkező közfürdők látogatását.