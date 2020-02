12 év után újra Szombathelyen a Tíztánc Magyar Bajnokság

Tizenkét év után újra Szombathelyen rendezik meg a Tíztánc Magyar Bajnokságot február 22-én szombaton.

A bajnokság egyben a magyar versenytáncszezon nyitánya lesz, ez még inkább rangot ad az eseménynek. A Tíztánc Magyar Bajnokság megrendezésére a Lorigo TSE nyújtott be pályázatot, amit sikeresen el is nyert, az önkormányzat pedig kétmillió forinttal támogatja a rendezvényt – mondta Horváth Soma, Szombathely alpolgármestere a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol a bajnokságon induló szombathelyi párosok közül kettő be is mutatkozott: Kovács Ádám és Faludi Eliza junior, Gombkötő Balázs és Laskovics Petra felnőtt kategóriás versenyzők.

Zsámboki Marcell, a Magyar Táncsport Szakszövetség elnöke kifejtette, hogy a bajnokságra eddig közel száz egyesület nevezett, és hétfőig van határidő. A szövetség számára nemcsak a versenytáncok fontosak, hanem az „egyéb”, harmadik típusú táncok is a hiphoptól a salsán át a divattáncokig –, ezeket is bevették a versenyrendszerükbe, amiben így minden táncos megmutatkozhat majd.

Faludiné Lovas Henriette,az idén 15 éves Lorigo Táncsport Egyesület művészeti vezetője arról beszélt, hogy tizenkét évvel ezelőttig a szombathelyi sportház adott otthont ezeknek a versenyeknek. Örömét fejezte ki, hogy sikeresen pályázták meg a megrendezését, mert maga is tíztáncos volt (a partnere a most is mellette ülő Zsámboki Marcell volt), és amikor abbahagyta, az volt a célja, hogy eredményes tíztáncosokat neveljen; az egyesületük pedig idén már tizenöt éves.

A tíztáncosok azért vannak kevesebben, mert minden táncnemben magas szinten kell produkálni, ez dupla munka. Hét szombathelyi páros indul az idei bajnokságon. Zsámboki Marcell bejelentette: a 2019-ben Magyarországon rendezett összes táncversenyt tekintve a „legjobb rendezést” a Lorigo TSE nyerte.