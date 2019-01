Világsztárokkal, neves operaénekesekkel játszik a Savaria Szimfonikus Zenekar

Milyen hírességek jönnek a következő fél évben? Milyen kivételes koncertalkalmak lesznek? Erről kérdeztük a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatóját, Kiss Barnát.

Sok telt házas, hangos, nagy sikerrel zajlott koncertekkel teli fél év után az énekhang játszik fontos szerepet a zenekari évad második felében. Az igazgató kiemelt néhányat az elkövetkezendő hangversenyeik közül.

Puccini Bohémélet című művének előadása kuriózum, hiszen nem gyakran hallhatunk élőben operát Szombathelyen. Az Agora Sportházban február 22-én színre kerülő darabban az operaház szólistái lépnek fel, érdekesség, hogy házaspárok éneklik a szerelmespárok szerepeit: Horváth István és Kriszta Kinga énekli Rodolphe-t és Mimit, Haja Zsolt és Rácz Rita Marcellt és Musette-t. Az előadást az operaénekesként is ismert Hábetler András rendezi, aki nálunk legutóbb Mozart daljátékát, a Szöktetés a szerájból című művet jegyezte a nyári Iseumi Szabadtéri Játékokon. Kiss Barna kiemelte, hogy a művész mindig igyekszik mai szellemben rendezni a darabokat, a kor eszközeit használva, ami főleg a díszletek helyettesítését jelenti, inkább LED-falakkal, fénytechnikával operál. Szeretné a közönség közé behozni az énekeseket, ezért úgy alakítja ki a játékteret, hogy tényleges fizikai közelséget alakítson ki: jobbra hátul helyezi el a zenekart, a sportház színpadát egy küzdőtér felé nyúló nyelvvel hosszabbítja meg. Az összevont kórust a Győri Nemzeti Színház kórusa és a Paragvári Utcai Általános Iskola gyerekkórusa alkotja majd. Vezényel: Madaras Gergely.

Beethoven 9. szimfóniájának előadásához március 29-én a Nemzeti Énekkar érkezik. A hangversenyen Antal Mátyás vezényel, aki az Állami Hangversenyzenekar fuvolistája volt 30 évig, mellette vezette a Nemzeti Énekkart, amellyel számos nemzetközi utazáson vett részt nemcsak Európában, de Ázsiában és Amerikában is. Tapasztalt, érett muzsikus – hangsúlyozta az igazgató –, csupa szív, tündéri ember, aki mindenkivel megtalálja a hangot. Két éve ő vezényelte Szombathelyen a magyar kultúra napi hangversenyt. Ismeri a Savaria szimfonikusokat, akik szeretik őt, mert „őt nem lehet nem szeretni”.

Vendégünk lesz Miklósa Erika is, aki 2011-ben az Iseumban a Varázsfuvolában énekelt: az Éj királynője szerepének előadására a legkomolyabb színpadokra hívták meg világszerte. Nálunk Donizetti: Don Pasqualéjában is fellépett, Norinaként. A széles nagyközönség emellett jól ismeri, hiszen állandó zsűritag a Virtuózok című televíziós tehetségkutató versenyben – mondta Kiss Barna.

– Nagyon közvetlen, jó aurát teremt maga körül, művészi allűrök nélkül, természetesen mutatja meg a tehetségét, kommunikatív, jó karakter a közös munka közben. A közönség is érezheti azt a kisugárzást, amit a muzsikusok. Az április 24-i hangversenyen nem velünk, hanem a Liszt Ferenc Kamarazenekarral énekel.

A magyar közreműködők közül a zenekar-igazgató kiemelte továbbá Lakatos György fagottművészt, aki január 17-én és 18-án lép fel Szombathelyen. Ő a 20. századi magyar zene egyik fő ihletője, hihetetlen technikai adottságai vannak, a kortárs zene nagyszerű tolmácsolója, számos művet írnak neki. Sokszor üdvözölhettük a Bartók fesztivál programjain is, ám mostani koncertjén mégsem kortárs művet hallhatunk tőle, hanem egy barokk fagottversenyt mutat be. Két évvel ezelőtt meghívta az általa alapított kalocsai Kék Madár fesztiválra a Savaria Szimfonikus Zenekart, ekkor merült fel a közös szombathelyi fellépés gondolata. A másik kiemelt közreműködő Fejérvári Zoltán, a fiatal zongoristanemzedék egyik legtehetségesebb tagja, aki másfél éve megnyerte a montreali zongoraversenyt, ami megnyitotta előtte a világ kapuit. Szombathelyen először hallhatjuk, május 23-án és 24-én.

A külföldi közreműködők közül kiemelkedő a bécsi Wie­ner Lehrer a-capella Chor május 13-i vendégszereplése, amely a május 12-én a világszerte ismert Musikvereinsaalban bemutatandó hangverseny szombathelyi előadása lesz. A műsoron ezúttal Mendelssohn Paulus című műve lesz, amely nem az egyetlen közösen elő­adott darab a Savaria zenekar és a bécsi kórus történetében. A legnagyobb oratorikus művek közül megszólaltatták már együtt Verdi Requiemjét, Haydn Teremtés és Évszakok című műveit, Mendelssohn Éliás című alkotását. A Paulus májusban először hangzik el tőlük. A Musikvereinsaalban februárban is hallhatják a szimfonikus zenekart, ekkor egy görög karmesterrel és egy koreai szólistával.

A szezonban ismét itt lesz a szombathelyi közönség által oly nagyon szeretett Izaki Masahiro, aki magyarországi pályafutását nálunk kezdte: a karmesterverseny díjazottjaként három évig volt itt vezető karmester, most Szolnokon tölti be ezt a pozíciót. Egy hazájabeli hegedűművésszel lép fel március 22-én, Chisa Kitagawával, aki a 2017 őszén Budapesten megrendezett nemzetközi Bartók hegedűverseny díjazottja volt.

Az igazgató azt is elmondta: a Savaria Szimfonikus Zenekar fiatalos lendülettel vág bele a félévi koncertsorozatba. Az utóbbi három-négy évben szó szerint – körülbelül egyharmad részben – megfiatalodott a társaság a nyugdíjazásoknak köszönhetően. Szerencsés a zenekar összetétele: az idősebb, tapasztaltabb kollégáktól el lehet tanulni a zenekari muzsikálás fortélyait, meg lehet tanulni a hivatás iránti tiszteletet, szeretetet és alázatot. A fiatalabbak pedig beleteszik a lendületüket, a lelkesedésüket, a frissebb látásmódjukat, így a zenekar hangzásképe jobban igazodik korunk elvárásaihoz. A zenekar rugalmas és befogadó, akarnak és tudnak változtatni az instrukcióknak megfelelően, a külső közreműködők mindig azt a visszajelzést adják, hogy jó velük dolgozni. Madaras Gergely mellett több mint tíz más karmester is irányítja ebben a fél évben az együttest. Kiss Barna úgy fogalmazott: ez a jövőképük is, hogy az új iránti befogadókészség megmaradjon, ne fásuljon bele senki a muzsi­kába.

