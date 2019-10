Magyar Nemzet: Csatatér lett Szombathelyből

Több száz, a Fidesz—KDNP jelöltjeit ábrázoló plakátot vágtak le és rongáltak meg az utóbbi hetekben kormányellenes aktivisták Szombathelyen – írja a Magyar Nemzet.

A cikkben azt írják, hogy az ellenzéki aktivisták egyre gyorsuló ütemben teszik tönkre a kormánypárti jelöltek plakátjait. – Eddig több száz plakátunkat kellett kicserélni – mondta szomorúan a Magyar Nemzetnek Polgár Lívia (Fidesz–KDNP), aki a 9-es körzetben indul képviselőjelöltként.

– Eleinte levágták, az utóbbi egy hétben azonban már inkább rongálják a kampányanyagokat. Festékkel fújják le, kilyukasztják, kettévágják a plakátokat, de az is előfordul, hogy eltüntetik a jelöltjeink arcát. Volt olyan plakát, amelyet fekáliával kentek be. Ahogy közeledünk a kampány végéhez, egyre gyűlik az ellenzéki aktivistákban az indulat. A billegő körzetekben támadnak leginkább –mondta Polgár Lívia a napilap megkeresésére.

A Magyar Nemzet cikke arról is beszámol, hogy a szombathelyi városi televízióban és a Savaria Fórumban kormánypárti jelöltek nem vagy csak alig kapnak helyet. Az idősek napja alkalmából megtartott rendezvényen, ahol Balázsy Péter, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje volt az egyik szónok és díjakat is adott át, a kormánypárti politikus egy vágókép erejéig került be a híradásokba. A Savaria Fórumban Balázsy Péter programbemutatójáról Nemény András egyik sajtómunkatársa írt, de volt olyan lapszám is, ahol az első oldalakon csak az ellenzéki polgármesterjelölt szerepelt – olvasható. Nemény Andrással kapcsolatban Balázsy Péter megdöbbentőnek tartja, hogy az MSZP-s politikus Brüsszelben Frans Timmermans bukott szocialista biztossal tárgyalt, de azt nem tudni, hogy miről. Közben a közösségi médiában Nemény mellett kampányolt Bárándy Péter volt igazságügy-miniszter, ügyvéd, Ahmed H. védője is. Mint ismert, a szír származású röszkei zavargót terrorizmusért ítélték el, a férfit Magyarországról kitoloncolták és Ciprusra vitték – írták.

– Az látszik, hogy az ellenzék az országos politika csataterévé akarja tenni a várost – mutatott rá Balázsy Péter.