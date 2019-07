A 12. szuperligás szezon után a Kőszegi SE teniszezői

Remek szezont futott a Kőszegi SE teniszcsapata, az előkelő negyedik helyen zárta a Szuper­ligát – nem sok hiányzott a dobogóhoz.

A Kőszegi SE teniszcsapata már a 12. szuperligás szezonját játszotta. A tavalyi játékoskeretben minimális változás történt. Külföldi munkahelyi

elfoglaltsága miatt Sardu Dániel nem tudta vállalni a szereplést, érkezett, pontosabban hazatért viszont a kőszegi Vörös Máté, aki az MTK teniszezőjeként, vendégjátékosként segítette szülővárosa csapatát.

Továbbá az előző évekkel ellentétben ezúttal két szlovén légióst vetett be a Kőszeg: Jarc Rok játszott az alapszakaszban, Matjaz Jurman pedig a rájátszásban – ugyanis így értek rá.

A Kőszeg a hozzá hasonló erőt képviselő FTC együttesét fogadta kezdésként, és komoly erődemonstrációt bemutatva 7-0-ra nyert. Majd a tavalyi ezüstérmes, tavalyelőtti bajnok Győr vendégeként kapott ki 7-0-ra. Végül az utolsó csoportmeccsen az újonc Fagyas Budapest otthonából tért haza egy 7-0-s győzelemmel. Így a csoport második helyén végzett, és bejutott a legjobb négy csapatot felvonultató felső­házi rájátszásba.

A vasi alakulat az elődöntőben a sokszoros bajnok MTK ellen maradt alul nagy csatában 4-3-ra. Végül a bronzmeccsen a tavalyi bajnok Siófok bizonyult jobbnak 5-2-re. A Kőszeg így a negyedik helyen zárta a 2019-es szuperligás tenisz-csapatbajnokságot.

– Ahogy mindig, idén is reá­lis célokat tűztünk ki magunk elé, a biztos bentmaradás reményében kezdtük a szezont – fogalmazott Koltay Árpád, a Kőszegi SE csapatvezetője. – Az első meccsünk olyan jól sikerült, hogy magunk is meglepődtünk kissé. Ugyanis egy jó erőt képviselő FTC-t söpörtünk el. Remekül sikerült a felkészülés, a formaidőzítés, egytől egyig parádés teljesítményt nyújtottak a játékosok – tulajdonképpen minden összejött. Győrben aztán a tisztes helytállás reményében léptünk pályára, több kulcsjátékos is pihenőt kapott, számoltunk a vereséggel. Az újonc Fagyas ellen a kötelező győzelemért meccseltünk, szerencsére minden gond nélkül érvényesítettük a papírformát. Az elődöntőben, az MTK ellen közel voltunk az óriási bravúrhoz, két meccslabdánk is volt a győzelemhez, de végül elmaradt a komoly meglepetés – később az MTK az idei aranyérmet is begyűjtötte.A bronzmeccsen a tavalyi bajnok Siófokot sikerült ugyan megizzasztani, de Enyedi János sérülése után nehéz helyzetbe kerültünk, kikaptunk – nem volt szerencsénk. Tudom, hogy nagyon közel volt a dobogó, kis szerencsével összejöhetett volna egy érem, de nem vagyunk elégedetlenek, a negyedik helyünk tulajdonképpen reális eredmény – és elértük a célunkat, jövőre is a Szuperligában játszhatunk. Megerőltető szűk két hét van a fiúk mögött, de mindenki tökéletes fizikai állapotban érkezett és bírta a fokozott igénybevételt. Büszke vagyok a csapatra, a kis közösségünkre!

– Alapvetően évről évre csapatként érjük el a sikereinket, de ezúttal két embert azért kiemelnék – folytatta Koltay Árpád. – Enyedi János a maga 38 évével a mezőny egyik legidősebb játékosa volt, de a sérülés miatt feladott meccsén kívül az összes mérkőzését megnyerte – ami megsüve­gelendő teljesítmény! Vörös Máté is parádézott, Davis-kupa-játékosoknak okozott kellemetlen perceket: megszorongatta Balázs Attilát, Piros Zsombort és Borsos Gábort pedig legyőzte. Alaposan meg is lepte a mezőnyt, a közvéleményt. Most úgy tűnik, hogy a csapatunk együtt maradt, és jövőre hasonló összeállításban futhatunk neki a 13. szuperligás szezonunknak. Nemcsak jó játékosok, hanem jó emberek is alkotják a csapatot, igen jó a közösségünk, ránk nem jellemző az elvándorlás. Végezetül köszönetet kell mondanom Molnár Sándornak, nélküle nem tartana itt a kőszegi tenisz.