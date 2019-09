A bajnok a vendég

A női labdarúgó NB I. 6. fordulójában szombaton 15 órakor a Haladás-Viktória FC a Ferencvárosi TC-t fogadja.

A három győzelemmel, egy-egy döntetlennel és vereséggel a harmadik helyen álló szombathelyiek számára vasárnap a bajnoki címvédő, Magyar Kupa-győztes Ferencváros ellen már a döntetlen is jó eredménynek számítana. A listavezető fővárosiak ugyan a nyitányon kikaptak az MTK otthonában, azóta viszont mind a négy meccsüket megnyerték. Hosszú évek óta hazánk legerősebb női csapata a válogatottakkal – például

Fenyvesi Evelinnel, Vágó Fannyval – és légiósokkal

felálló FTC. Ennek ellenére a vasiak szinte minden alka-

lommal szoros meccseket vívtak Dörnyei Balázs együttesével.

– Minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy az elmúlt időszakban mi késztettük a legnagyobb erőbedobásra a Ferencvárost – mondta Simon Attila, a Haladás-Viktória edzője. – A fővárosban és Szombathelyen is színvonalas mérkőzéseket játszottunk – ezúttal is jó meccsre számítok. Egy hete a Diósgyőrnek egy félidőnyi előnyt adtunk, de így is volt esélyünk, hogy visszajöjjünk a meccsbe. A Fradi ellen viszont ekkora luxust nem engedhetünk meg magunknak. Úgy érzem, jól felkészültünk a fővárosiakból – bízom a bravúrt jelentő pontszerzésben. Kovács Virág sérült. Összeállítás: Bíró – Balogh, Fördős, Tálosi, Horti, Kiss Zs. – Tóth A., Rácz – Szakonyi, Siklér, Öreg.