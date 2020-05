A Békéscsabától távozó Bodovics Hanna Szombathelyen készül

Elhagyta Békéscsabát, szombathelyi otthonában készül jövőbeli csapatához a válogatott kerettag röplabdázó, Bodovics Hanna.

A Szombathelyen nevelkedett, 188 centi magas center, a most 23 esztendős Bodovics Hanna 17 évesen került a profi röplabdázás vérkeringésébe. Négy évet húzott le a Vasas, kettőt a Békéscsaba extraligás csapatánál, amellyel most elváltak az útjaik.

– Úgy éreztem, kell most a váltás – mondta Hanna a Békéscsabáról való távozásáról. Csapata a bajnokság felfüggesztésekor a negyedik helyen állt a tabellán. – A vírushelyzet miatt idő előtt zárták le a bajnokságot, március 31-ével véget ért a szerződésem, azóta itthon vagyok és magam erősítek. Szerencsés a helyzetem, mert édesapám röplabdaedző, a kisebbik bátyám pedig az ő csapatában, a SZoESE-ben játszik, így a labda is gyakran előkerülhet. Sőt, családi bajnokságokat is rendezünk, édesapám jóvoltából, aki civilben asztalos, van egy teqvolley-asztalunk.

Nem könnyű ezen az íves asztalon játszani, nagyon pontosnak és technikásnak kell lenni, hogy élvezetes lehessen a játék, de már jó labdameneteket vívunk. Azt még nem mondhatom meg, hogy melyik csapatban folytatom. De annyit elárulhatok, hogy magyar együttesben és hogy a legfőbb szempont az edző személye volt a választásban. Sokat tud nekem segíteni, hogy tovább fejlődhessek. Hallottam, hogy vannak problémák Szombathelyen, de nagyon remélem, hogy marad a Haladás az Extraligában. Örültem, hogy fellendült a röplabda Szombathelyen, és nagyon jó volt – ha ellenfélként is, de – itthon játszani. Remélem, életben marad a csapat és lesz hol játszanom, ha majd visszatérek Szombathelyre.