A Falco nyerte Horváth Zoltán Emléktornát

A házigazda Falco-Vulcano Energia KC Szombathely győzelmével ért véget a 10. Horváth Zoltán Emléktorna. Roppant meggyőző játékkal rukkolt elő a nemzetközi felkészülési kosártorna mindkét napján a magyar bajnok.

Csütörtökön osztrák–román és magyar–szlovák elődöntőket rendeztek: a Baschet SCM Timisoara 85-48-ra verte a Vienna OC Timberwolves gárdáját, míg Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 95-69-re lépte le az MBK Rieker COM Therm Komarno együttesét. Így pénteken délután Vienna–Komarno bronzmeccset, este pedig Falco–Timisoara döntőt rendeztek

Vienna OC Timberwolves–MBK Rieker COM Therm Komarno 52-90 (22-21, 12-25, 10-25, 8-19). – Szombathely, felkészülési kosárlabda-mérkőzés, bronzmeccs, vezette: Praksch P., Esztergályos R., dr. Magyari P. Vienna, legjobb dobók: Szkutta 16/6, D’Angelo 14/6. Komarno, legjobb dobók: Bowman 17, Ray 15/3.

Az első negyedet leszámítva nyomasztó fölényben játszott a szlovák együttes, biztosan nyert.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bachet SCM Timisoara 89–52 (21–15, 22-10, 22-15, 24-12). – Szombathely, 1850 néző, döntő, vezette: Benczúr T., Nagy V., Tóth K. Falco: Hooker 9/3, Benke 9/3, Filipovity 14/9, Washington 11/3, Lake 11. Csere: Perl 16, Reddic 11, Krivacevic 8/3, Verasztó -. Edző: Gasper Okorn. Timisoara, legjobb dobók: Amaury 14, Pesakovic 9/3. Az eredmény alakulása, 4. perc: 5-11. 7. perc: 16-15. 15. perc: 34-15. 20. perc: 43-25. 24. perc: 53-27. 30. perc: 65-40. 34. perc: 76-46. 37. perc: 82-52.

Hazai oldalon hiányzott a kisebb betegséggel bajlódó Váradi Benedek és Bíró Olivér. Négy temesvári ponttal kezdődött a mérkőzés, és a folytatásban is a vendégek diktálták a tempót (4. perc: 5-11). Filipovity vezérletével kezdte meg a felzárkózást a Falco – sikerült is fordítani (7. perc: 16-15). Felpörgött a házigazda, erős tempót diktált, a negyed hajrájában egyértelműen átvette az irányítást, a kisszünetig hat pontot vert ellenfelére. A második negyedet 13-0-val kezdte a Falco (15. perc: 34-15). Más sebességben kosárlabdázott a házigazda – és roppant szervezetten. Eldőlni látszott a mérkőzés. És a nagyszünetig el is dőlt (20. perc: 43-25). Nem csak támadásban játszott ellenállhatatlanul a Falco, védekezésben is remekelt, a második negyedben mindössze 10 pontot engedélyezett ellenfelének, és jobbára büntetőből volt eredményes az amúgy becsülettel küzdő vendég.

Fordulás után sem engedtek ki a szombathelyiek – egyre nőtt a különbség. És a hazaiaknak arra is jutott erejük, hogy szórakoztassák a közönséget (24. perc: 53-27). A mérkőzés ezen szakaszában már csak a különbség mértéke volt kérdéses, de a Falco nem kegyelmezett ellenfelének, nem enyhített például roppant szigorú védekezésén sem (30. perc: 65-40). Az utolsó etapban is örömjátékkal rukkolt elő a Falco – amit díjaztak a szurkolók. Végül a topformának örvendő sárga-fekete gárda 37 pontot vert ellenfelére.

Végeredmény: 1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, 2. Bachet SCM Timisoara, 3. MBK Rieker COM Therm Komarno, 4. Vienna OC Timberwolves.

Különdíjak, legjobb center: Juvonte Reddic (Falco). Legjobb hazai játékos: Perl Zoltán. Legértékesebb játékos (MVP): Filipovity Márkó (Falco).