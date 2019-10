A FIBA-Ek-ban a Warsawát fogadja a Körmend

Folytatja a szereplést az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa-kupa-sorozatában. A piros-feketék ezúttal hazai pályán meccselnek, a lengyel Legia Warszawa lesz a vendég szerdán 18 órától.

A FIBA Európa-kupájában eddig egy mérkőzést játszott a vasi együttes. Éppen egy hete Dániában a Bakken Bears ellen kezdte meg a nemzetközi sorozatot Matthias Zollner csapata. Nagy küzdelemben, bravúros végjátékkal nyertek a körmendiek, akik nem örülhettek sokáig a győzelemnek. Egy nappal később már körvonalazódott Keller Ákos esetleges eligazolása, amely múlt péntekre vált véglegessé. Ez nagyban megnehezítette a Körmend pécsi ven­dégjátékát, a rangadót végül elbukta a Rába-parti alakulat.

A vereséget nem kizárólag Keller távozásának tudják be Körmenden, az okok összetettebbek. Mérkőzés közben komoly sérülést szenvedett a piros-feketék koszovói válogatottja, Erjon Kastrati. Fejét össze kellett varrni, ráadásul agyrázkódása is volt. Bár kedden este már ott volt edzésen, szereplése kérdéses. Filipovic Stefan sem teljesen egészséges, a bokáját fájlalja, hiányával tovább gyengül magas poszton a Körmend. Matthias Zollner vezetőedző szerint nincs mese, az alacsonyabb posztokon szereplő játékosoknak be kell segíteniük a lepattanószerzésbe.

– Szerdai ellenfelünk kitűnő fizikai adottságokkal rendelkezik, van egy komoly hazai magja. Főként a lengyel játékosokra építenek, de van két meghatározó amerikai légiósuk is. Bízunk a közönségünk támogatásában, a pécsi vereségen túllépve szeretnénk idehaza győzelmet szerezni. Sok múlik majd a védekezésen és azon is, hogy kulcsjátékosaink mennyi személyi hibát gyűjtenek be. Nagyon kell figyelni arra, hogy senki ne essen ki a játékból – mondta Zollner edző.

A lengyeleknek – a Körmendhez hasonlóan – egy győzelmük van a sorozatban, ők a finn Kataja csapatát gyűrték le. A varsóiak kedden indultak útnak, gépük a bécsi repülőtéren szállt le, onnan jöttek Magyarországra. A Körmend szerdán délelőtt edzéslehetőséget biztosít ellenfelének a városi sportcsarnokban, ahol szerdán este folytatódnak a FIBA Európa-kupája H csoportjának küzdelmei.