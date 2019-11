A Sopront látja vendégül a Falco

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 7. fordulójából elmaradt mérkőzés pótlásán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a szomszédvár Sopront fogadja szerdán 18 órakor – a sárga-feketék számára kötelező a győzelem.

A Sopron rendkívül rosszul kezdte a bajnokságot – egy győzelemmel, hét vereséggel áll. A klub edzőt is cserélt, Sabáli Balázs helyére érkezett a görög Kostas Flevarakis. A játékoskeretben is akadt mozgás, az amerikai Damier Pitts távozott, a litván Tauras Jogéla és az amerikai James Kinney viszont új igazolás. Egyébként Sabáli távozása után sem javult fel az SKC teljesítménye, a csapat kikapott Szolnokon (84-70), majd hazai pályán a Pakstól (80-82). A Falco hibátlanul menetel hazai porondon, mind a hét bajnokiját megnyerte, és a Sopron ellen is abszolút esélyesként lép pályára. Így véli ezt Quinton Hooker, a Falco irányítója is. A 24 éves amerikai játékos a lengyel élvonal (Gliwice), majd a francia másodosztály (Vichy Clermont) érintésével érkezett Szombathelyre. Gyorsan beilleszkedett, igazi csapatemberként teszi a dolgát, rendre hasznos teljesítményt nyújt.

– Szeretek Szombathelyen élni, szeretek a Falcóban kosarazni, jó döntést hoztam, amikor elfogadtam a Falco ajánlatát – jelentette ki Quinton Hooker. – A társaság az első pillanatban befogadott, mindenki barátságos volt velem. Erős a csapat, kiváló a szakmai stáb, rendezettek a körülmények, rengeteg a szurkoló – öröm ilyen közösségben játszani. A város pedig szép, élhető. A magyar bajnokság kellemes meg­lepetés volt számomra, iga­zán versenyképes. Több a hasonló képességű csapat, sen­ki ellen se lehetsz könnyelmű. A Bajnokok Ligája pe­dig igazán komoly kihívás, örülök, hogy ezen a szinten is kipróbálhatom magam. A feszített tempó, a sok kiváló ellenfél pedig megköveteli, hogy napról napra keményen dolgozz, hogy minden mérkőzésen tudásod legjavát nyújtsd – így a csapat, és a játékos is folyamatosan fejlődik. A Sopron ellen is nehéz mérkőzésre, igaz győzelemre számítok. Több jó kosarast vonultat fel ellenfelünk, így ismét csapatként kell játszanunk, és ügyelnünk kell a védekezésre. Mint mondtam, jó csapatunk van, jó a kémiánk, eddig jó eredményeket produkáltunk – de tudunk az eddig mutatottnál jobban is játszani. Nem akarok konkrét célokról beszélni, a lényeg az, hogy meccsről meccsre fejlődjünk. Eredményt majd a bajnokság végén hirdetnek. A Bajnokok Ligájában pedig szeretnénk minél több meccset megnyerni, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. A lényeg az, hogy a közönség is élvezze játékunkat.

Egyébként magamtól is jobb teljesítményt várok a jövőben, szeretném, ha tevékeny részese lehetnék egy emlékezetes szezonnak!